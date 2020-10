Et si la future mascotte de la Berrichonne de Châteauroux était la vôtre ?

Qu'on se le dise ! la Berrichonne de Châteauroux cherche sa mascotte ! Et pour la trouver, le club lance un concours de dessins : "Dessine ta mascotte ". "Au-delà du porte-bonheur, la mascotte de la Berri sera son emblème, votre emblème..Alors à vos crayons !" écrit le club dans un communiqué.

Pour participer, il faut respecter le cahier des charges :

Utilisation des couleurs bleu et rouge

Ne pas reproduire un personnage existant mais représentatif du club, de son histoire, ou de son environnement

Cession des droits d’utilisation de la mascotte au club

Chronologie :

Du Mercredi 21 Octobre au Samedi 21 Novembre 2020 inclus : envoi des propositions de mascotte (dessin – croquis – maquette)

: envoi des propositions de mascotte (dessin – croquis – maquette) Du 23 Novembre au 22 Décembre : choix de 5 mascottes par chaque organisme : Conseil d’Administration Association, Conseil d’Administration SASP, Comité Directeur section amateur, Commission marketing, Bureau des Socios, Salariés du club, Club des supporters, Educateurs du club, Centre de Formation, Actionnaires

Après la sélection de 5 «illustrations de Mascotte » qui auront eu le plus de suffrages, un choix définitif sera effectué par les internautes, Facebook, Twitter et Instagram, sur la période du 9 au 24 Janvier 2021. La Mascotte qui obtiendra le plus de ❤️ ou de votes en cumulé, sera désignée nouvelle Mascotte du Club. Le projet retenu sera annoncé le 14 Février 2021 et la Mascotte sera présentée pour le lancement de la saison 2021-2022.

La personne qui aura réalisé le projet vainqueur gagnera 1 Bon d’Achat de 500€ chez Nike et sera invitée par le club pour une journée en compagnie de l’effectif professionnel (à déterminer en fonction de la situation sanitaire en cours).

Enfants, adultes, supporters, dessinateurs, particuliers, professionnels…. adressez vos esquisses par mail ou courrier à : contact@berrichonne.net ou BERRICHONNE FOOTBALL – Dessine ta mascotte – 10 Allée Beaumarchais – 36000 CHATEAUROUX