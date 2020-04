Et un, et deux, et trois.... zéro !

Et si on... revoyait un match de légende ?

Si ce n'est pas malheureux de n'avoir rien d'autre à faire de ses journées que de regarder la télé, et de ne pas pouvoir y voir le moindre match de foot ?

Quentin Lhuissier vous propose de revoir un match de légende Copier

La Fifa pense à vous, et sur Fifa TV sa chaine YouTube, elle propose de voir et de revoir énormément de matchs, dans une qualité exceptionnelle. Quentin Lhuissier, à qui les crampons démangent tant qu'il va se venger sur le paquet de chips, en a sélectionné un pour vous. Eh non, il ne s'agît pas du France-Italie de la Coupe du monde de 2006, mais bien du plus beau jour de la vie de Thierry Rolland et Jean-Michel Larqué : la finale de la Coupe du monde 1998 qui va voir la victoire par 3 à 0 de la France sur le Brésil. Vous êtes près ? La, la la, la la, la la la la la la, la la, la la...