L'OM a régalé son public dimanche face à Guingamp : 4-0 ce dimanche, et des buts tous plus beaux les uns que les autres

Les Winners et le CU84 au coup d'envoi de OM / Guingamp au Stade Vélodrome.

Marseille, France

Le moral est au beau fixe à l’OM. Après leur 4-0 face à Guingamp ce dimanche soir, les hommes de Rudi Garcia sont désormais deuxièmes du championnat, et peuvent aborder sereinement la suite. Et même si la première période laisse clairement à désirer, les 45 minutes suivantes restent comme une véritable démonstration de force et de la puissance offensive de l'OM.

Si Florian Thauvin a ouvert le score, et s'est même offert un doublé, Dimitri Payet a certainement inscrit pour sa part le plus beau but de la soirée : une frappe lointaine, qui est allée se loger sous la barre transversale.

Au programme de la semaine, il y a maintenant du lourd dans le calendrier. Jeudi, c’est le début de l’Europa League : Marseille reçoit les allemands de Francfort. Et ensuite, dimanche, direction Lyon, pour un choc de la 6e journée de championnat.