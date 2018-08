Saint-Étienne, France

Le déplacement des supporters stéphanois à Strasbourg sera strictement encadré ce dimanche 19 août. La préfecture du Bas-Rhin l'a annoncé dans un communiqué. La crainte c'est un trouble à l'ordre public. L'AS Saint-Étienne affronte les Strasbourgeois pour la deuxième journée de ligue 1 à 15h00.

Le nombre de places visiteurs n'est pas réduit

Le communiqué de la préfecture précise que les supporters des Verts autorisés à se déplacer devront emprunter des "véhicules dont la liste intégrale des immatriculations sera fournie [...] aux forces de sécurité avant la rencontre". Ce qui ne veut pas dire que le nombre de places sera limité mais plutôt que ceux qui assurent la sécurité veulent savoir précisément où se trouvent les Stéphanois, avant et après le match. Pour ce match 1005 soutiens des Verts pourront aller à Strasbourg. Le déplacement des supporters se fera collectivement et sous escorte policière affirme la préfecture. Le site internet de l'AS Saint-Étienne, nous apprend que les fans qui se rendent au stade de la Meinau se retrouveront sur "l’aire d’autoroute du Haut-Koenigsbourg le jour de la rencontre, entre 11h et 11h30".

Par ailleurs de 10h00 à 00h00 ce dimanche 19 août, les individus se prévalant de la qualité de supporters de l'AS Saint-Étienne, ne seront pas autorisés à circuler ou à stationner sur trois périmètres définis : La gare de Strasbourg, le centre ville et le stade de la Meinau. Près de 26.000 spectateurs sont attendus.

⚠️ Pas de limitation (1005 places disponibles dans le secteur visiteurs) mais un point de rencontre pour les supporters stéphanois désirant assister à #RCSAASSE ce dimanche ! Plus d'informations 👇https://t.co/ibICbyYWYb — AS Saint-Etienne (@ASSEofficiel) August 14, 2018

Les raisons de l'encadrement des supporters

Pour la préfecture du Bas-Rhin il y a un risque de trouble à l'ordre public. Le communiqué de la préfecture fait état de "velléités entre supporters des deux équipes à l'occasion de déambulations dans les rues [ce qui peut causer] des dégradations sur des vitrines, des commerces ou bâtiments publics ou privés". L'autre problème c'est le manque de force de l'ordre, la préfecture ne souhaite pas détacher des policiers supplémentaire pour les affecter spécifiquement à la sécurité de cette rencontre.