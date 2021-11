Eudeline : "On se renforcera au moins sur un autre poste au mercato hivernal"

Sevré de victoire depuis fin septembre (3-2 à Toulouse), le Stade Malherbe Caen traverse une période bien difficile. Dégringolade en Ligue 2 (16ème), élimination dès l'entrée en lice en Coupe de France par un club amateur, les pilules sont amères et de plus en plus dures à avaler, que ce soit pour les joueurs, les supporters, le staff et les dirigeants.

Ces derniers ont justement décidé de réagir en recrutant le défenseur camerounais Adolphe Teikeu, avant-même le début du mercato hivernal. Au lendemain de sa signature, le directeur sportif caennais Yohan Eudeline nous a accordé un entretien.

France Bleu Normandie : Pourquoi avoir choisi de recruter Adolphe Teikeu ?

Yohan Eudeline : C'est un défenseur central costaud, avec une belle expérience en Ligue 2. Il a un profil que l'on n'avait pas dans notre effectif, à savoir un défenseur central solide, athlétique, capable de gagner des duels mais aussi de leader, de patron dans le vestiaire et ça nous manquait également. Il était à l'essai à Nîmes et nous on s'est dit qu'on n'avait pas besoin d'essai pour un joueur comme ça, une valeur sure du championnat. Maintenant, il n'a pas joué depuis longtemps, il faut qu'il se remette en forme et qu'il travaille avec les préparateurs physique. On espère qu'il soit prêt pour la reprise en janvier.

FBN : Adolphe Teikeu était déjà libre cet été. Avez-vous eu l'opportunité de le recruter dès l'entame de la saison ?

YE : Oui, nous avions noué des contacts cet été mais on avait en tête de ne faire qu'un seul défenseur central et notre priorité était Ibrahim Cissé, pour qui il a fallu payer 300 000 euros. A ce moment là, nos autres défenseurs centraux étaient satisfaisants. Après, on a eu des pépins physiques (fracture de l'orteil de Cissé, NDLR) et c'est un peu plus compliqué. Il faut aussi du nombre pour tenir la saison entière donc c'était important de se renforcer et quand l'opportunité d'Adolphe s'est présentée, on a accéléré tout simplement.

"Recruter un joueur au milieu du terrain"

FBN : Vous avez testé la semaine dernière le milieu de terrain Ahmed Khalil. Va-t-il signer un contrat avec le SM Caen ?

YE : C'est un joueur qui nous a sollicité pour passer quelques jours avec nous. On a accepté et on l'a testé lors de notre match à Avranches, mais il ne passera pas la saison avec nous, nous ne le conservons pas.

FBN : Peut-on s'attendre à d'autres recrues, avant le mercato hivernal ou pendant ?

YE : On vient déjà de recruter Adolphe Teikeu, on a préféré anticiper en devançant le mercato. Maintenant, on va travailler pendant le marché hivernal, c'est sûr. Notamment sur des sorties de joueurs. Il y en a certains qui ne sont pas dans le projet, qui ont un peu moins de temps jeu, et on aimerait leur trouver une porte de sortie. Ensuite, si on peut se renforcer sur un poste supplémentaire, on fera le point avec le coach mais c'est vrai qu'au milieu de terrain, on peut être en difficulté. Il faudra peut-être apporter une plus-value à ce poste là. On va réfléchir tranquillement. Après, sur les autres postes, je trouve qu'on est assez armé.

FBN : Même en attaque, où Alexandre Mendy doit aller disputer la Coupe d'Afrique des Nations ?

YE : Nous allons en discuter avec Alexandre comment ça se asse, et si on doit se renforcer sur ce poste pendant qu'il est à la CAN. En principe, il va la faire donc on va voir avec le coach s'il y a besoin de se renforcer.

Six cas de Covid-19 au centre de formation

Parallèlement à cet entretien, Yohan Eudeline a tenu à clarifier la situation sur le match disputé, et perdu, à Avranches vendredi dernier (0-3). Il s'agissait d'une "opposition améliorée". Le club manchois a tenu à ce que ce match se fasse à huis clos, ce que le SMC a respecté.

Quant à la fermeture des entraînements au public jusqu'à nouvel ordre, elle est justifiée par la survenance de six cas de Covid-19 au sein du centre de formation. Les dirigeants du club normand se disent prévoyants par rapport à l'équipe à trois semaines de la trêve hivernale, tout en espérant pouvoir rouvrir les entraînements le plus vite possible.

Retrouvez l'entretien intégral de Yohan Eudeline en replay dans l'émission 100% Stade Malherbe du mardi 30 novembre.