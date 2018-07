Montpellier, France

Une victoire 4 à 3 contre l'Argentine vendredi 30 juin après midi pour les Français et un ticket pour les quart de finale en poche. Une performance réalisée grâce à un pénalty de Griezmann (13'), un but de Pavard (56') et un doublé de Mbappé (63' et 70'). Sur la place Jean-Jaurès à Montpellier, les supporters ont vibré tout au long de la rencontre. "C'étaient les montagnes russes de l'émotion" pour Sarah, venue voir le match avec ses copines. Même son de cloche tout au long de la place, entièrement dédiée au football pour le match.