Euro 2020 : à Chambéry, dans un magasin de foot qui floque des maillots on dit "merci Dédé"

A trois jours du début de l'Euro, la ferveur pour soutenir les Bleus se fait ressentir. Avec la covid, la compétition a été retardée d'un an alors les supporters sont bouillants. Au magasin l'Espace foot à Chambéry, on floque les maillots à tour de bras, surtout celui de Karim Benzema.

Comme avant chaque compétition, il y a du monde pour le flocage des maillots de foot. Et peut-être encore plus cette année. Avec la covid, les supporters ont attendu pendant un an l'Euro 2020 qui démarre vendredi. Et en plus, Didier Deschamps a sélectionné Karim Benzema. Une aubaine pour le magasin de foot de la zone industrielle de Chambéry. "Sans Benzema, on aurait vendu 70% de maillots de moins", confie Fabien Bacher, le responsable d'Espace Foot.

Aujourd'hui ce qu'on nous demande ce n'est même plus le maillot de la France, c'est celui de Benzema ! - Fabien Bacher, responsable du magasin Espace Foot

Depuis que Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, a appelé Karim Benzema pour rejoindre les bancs bleus le 18 mai dernier, les ventes ne s'arrêtent plus. "Merci Dédé comme a dit Benzema en conférence de presse ! C'est la folie au niveau des demandes. On a vendu entre 70 et 80 maillots depuis qu'on a rouvert, dont 80% floqués Benzema", détaille le responsable.

Une augmentation du chiffre d'affaires non négligeable après l'enchaînement des confinements. "Ça nous a tout de suite fait du bien après la covid. Là on est même en rupture de la lettre Z pour le flocage. On a refait une commande la semaine dernière pour la deuxième vague de vente, celle de la compétition. Ça marche et tant mieux pour nous."

Avant le flocage, il faut coller les lettres une à une © Radio France - Justine Leblond

En ce début de semaine, il ne reste que des modèles "enfant" pour le maillot de Benzema ! © Radio France - Justine Leblond

Direction la machine à flocage, pour coller les lettres sur le maillot © Radio France - Justine Leblond

Chez les jeunes, le favori c'est Kylian Mbappé

Parmi les maillots floqués, il n'y a pas que celui de Benzema. D'après Fabien Bacher, les jeunes se tournent davantage vers Kylian Mbappé. Mais pour cette fois-ci, Mathis hésite. "Je me dis que Benzema c'est son dernier Euro alors ça marquerait le coup... Pour me rappeler qu'il était là !"

Mathias de son côté s'est tourné vers un autre choix : celui qui occupe le même poste que lui lorsqu'il joue dans son club amateur, "Lucas Hernandez, latéral droit. J'ai voulu être un peu original, je pense que Benzema ça va être vu et revu".

"Allez les Bleus" : dans le magasin, le drapeau tricolore est dressé © Radio France - Justine Leblond

Les Bleus joueront leur premier match de l'Euro 2020 mardi 15 juin face à l'Allemagne.