Euro 2020 : découvrez les pays qualifiés

Sur les 24 équipes qui disputeront l'Euro 2020 cet été, on connaît déjà 17 pays qualifiés dont la France. Trois autres seront connus d'ici mardi soir à l'issue des éliminatoires. Les quatre dernières sélections décrocheront leur billet via la Ligue des Nations au mois de mars.

Il ne reste que sept places à prendre pour l'Euro 2020, prévu l'été prochain (12 juin-12 juillet) dans 12 villes européennes différentes.

Au total, 24 équipes sont attendues pour la compétition. Il reste donc sept billets à distribuer, dont quatre à aller chercher via des barrages disputés en mars prochain avec la Ligue des Nations.

Les deux premiers de chacun des 10 groupes décrochent directement leur billet. A l’image de la France, première du groupe H, qui a validé sa qualification et attend désormais le tirage au sort le 30 novembre.

Les pays qualifiés

Groupe A : Angleterre, République Tchèque

Groupe B : Ukraine, Portugal

Groupe C : Allemagne, Pays-Bas

Groupe D : ? et ?

Groupe E : Croatie et ?

Groupe F : Espagne, Suède

Groupe G : Pologne, Autriche

Groupe H : France, Turquie

Groupe I : Belgique, Russie

Groupe J : Italie, Finlande

Il manque donc deux équipes dans le groupe D : Danemark, Suisse ou Irlande et une équipe dans le groupe E pour accompagner la Croatie : Hongrie, pays de Galles ou Slovaquie.

La France sera dans quel chapeau ?

Dans quel pot sera située la France, championne du monde et vice-championne d'Europe en titre ? Le classement FIFA ne sert à rien : cette fois sera pris en compte le classement général des qualifications (dans l'ordre : place dans le groupe, total de points, différence de buts...).

Malgré sa première place du groupe (25 points), la France pourrait ne pas faire partie du premier chapeau synonyme de protection pour éviter des grosses nations.

Le premier chapeau regroupera les six meilleurs vainqueurs de groupes, le deuxième les quatre moins bons premiers et les deux meilleurs deuxièmes, le troisième les deuxièmes classés entre la 3e et la 8e place du "classement général", le quatrième les deux moins bons deuxièmes et les quatre vainqueurs des barrages de la Ligue des Nations.

Complexité à venir : comme ce championnat d'Europe de football se déroule dans 12 villes européennes différentes, chaque sélection d'un pays hôte sera automatiquement placée dans "son" groupe pour y jouer plusieurs matches à domicile.

Sans entrer dans le détail, un tirage au sort supplémentaire pourrait être nécessaire, le 1er avril, pour donner naissance au tableau final de l'Euro 2020.