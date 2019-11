Euro 2020 : déjà qualifiée, la France se rend en Albanie pour finir en tête en vue du tirage au sort

Si le contrat est rempli, les Bleus ont tout intérêt à finir fort. Déjà qualifiées pour l'Euro 2020, les hommes de Didier Deschamps vont en Albanie ce dimanche pour leur ultime match des phases de qualifications.

Désormais en tête du groupe H avec 22 points devant la Turquie (20 points), la France veut conserver la première place dans le nouveau stade de Tirana.

Finir tête de série pour le tirage au sort

La France joue une place de tête de série pour le tirage au sort de l'Euro qui se déroulera le samedi 30 novembre.

Dans quel pot sera situé la France ? Le classement FIFA ne sert à rien : cette fois sera pris en compte le classement général des qualifications (dans l'ordre : place dans le groupe, total de points, différence de buts...).

Les Bleus doivent donc gagner pour assurer leur première place et faire le plein de points sans avoir à regarder le résultat de la Turquie qui affrontera l'Andorre dans le même temps.

L'objectif est de faire partie d'un bon chapeau pour le tirage au sort. Le premier chapeau regroupera les six meilleurs vainqueurs de groupes, le deuxième les quatre moins bons premiers et les deux meilleurs deuxièmes, le troisième les deuxièmes classés entre la 3e et la 8e place du "classement général", le quatrième les deux moins bons deuxièmes et les quatre vainqueurs des barrages de la Ligue des Nations.

Complexité à venir : comme ce championnat d'Europe de football qui se déroule cet été (12 juin - 12 juillet) se déroule dans 12 villes européennes différentes, chaque sélection d'un pays hôte sera automatiquement placée dans "son" groupe pour y jouer plusieurs matches à domicile.

Sans entrer dans le détail, un tirage au sort supplémentaire pourrait être nécessaire, le 1er avril, pour donner naissance au tableau final de l'Euro 2020.

