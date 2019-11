Euro 2020 : France-Moldavie, les Bleus pour (enfin) se qualifier

Voici l'avant-dernière marche pour se qualifier pour l'Euro 2020. Les Bleus reçoivent la Moldavie ce jeudi (20h45) pour tenter de se qualifier pour l'Euro 2020.

Première ex-aequo du groupe H avec la Turquie - adversaire qu'elle n'a pas su battre (match nul (1-1) le mois dernier et défaite (2-0) en juin) -, la France a toujours son destin entre les mains.

Un dernier effort pour composter le billet

Après sa victoire facile lors du match inaugural de la campagne en Moldavie (4-1), la France doit faire régner sa loi face à la 175e nation mondiale au Stade de France où elle est invaincue depuis mars 2018 pour s'ouvrir les portes du championnat d'Europe de football qui se déroule cet été (12 juin - 12 juillet) dans 12 villes européennes de 12 pays différents.

Les Bleus peuvent valider leur ticket dès leur match face à la Moldavie jeudi prochain au Stade de France pour faire partie des 24 équipes qualifiées.

Ne pas croire qu'on est déjà qualifiés — Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus en conférence de presse

Les Bleus France qualifiés si...

En cas de succès, ils seront assurés de terminer à l’une des deux premières places qualificatives

En cas de match nul, les hommes de Didier Deschamps peuvent se qualifier si l’Islande (3e du groupe avec 15 points) fait match nul ou s’incline en Turquie dans le même temps

En cas de défaite, les Bleus iront à l'Euro su l'Islande est également battue en Turquie.

Les joueurs et l'encadrement de l'équipe de France de football ont respecté une minute de silence mercredi soir sur la pelouse du Stade de France, en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis qui ont fait plus de 130 morts et 350 blessés.

les Bleus sont restés silencieux durant une minute avant de débuter leur entraînement de veille de match.

Ultime match en Albanie dimanche

Pour rappel, seules les deux premières équipes de chacun des 10 groupes seront qualifiées. Les quatre derniers tickets seront attribués via la Ligue des Nations.

En cas de contre-performance, les hommes de Didier Deschamps auront un ultime match en Albanie ce dimanche 17 novembre pour se qualifier. Nul doute que Griezmann et se coéquipiers voudront assurer la qualification avant ce genre de match piège à quitte ou double.

La compo probable

Pour ce dernier match de l'année à domicile, les Bleus doivent se passer de leur capitaine Hugo Lloris, tout de même présent jeudi parmi les quelque 70.000 spectateurs espérés au Stade de France.

Paul Pogba, Blaise Matuidi et Lucas Hernandez manquent aussi à l'appel, également sur blessure. Touché à l'aine samedi avec Tottenham, Tanguy Ndombélé est là mais le milieu est incertain contre la Moldavie.

La pluie de forfaits ne devrait pas pour autant gâcher le spectacle jeudi à Saint-Denis, avec pour têtes d'affiche les stars N'Golo Kanté, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann.

La Moldavie et sa défense poreuse (22 buts encaissés en 8 matches qualificatifs) offrent à Griezmann une occasion rêvée de se refaire une santé après ses doutes nés de son adaptation contrastée au FC Barcelone. Et l’occasion pour Olivier Giroud (38 buts avec le maillot tricolore) de se rapprocher du record de Michel Platini (41 buts) pour devenir le deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus derrière Thierry henry (51 buts).

France : Mandanda - Pavard, Varane, Lenglet, Digne – Kanté, Tolisso, Ndombélé (ou Coman) – Griezmann, Mbappé, Giroud

Le classement

France Bleu avec les Bleus

À match exceptionnel, dispositif exceptionnel ! Comme lors des Mondiaux 2018 et 2019, France Bleu se mobilise derrière l'équipe de France de football avec son émission interactive "France Bleu avec les Bleus".

Suivez en direct cette rencontre sur l'antenne de France Bleu et réagissez en direct sur la page Facebook de votre France Bleu pour vivre ce match "comme à la maison" avec :

Nadia Benmokhtar , notre consultante exceptionnelle ;

, notre consultante exceptionnelle ; Miguel Derennes, pour présenter l'émission.

L'émission

20h30-20h45 : avant-match, enjeux de la rencontre, composition des équipes, hymnes nationaux

20h45-21h30 : première période

21h30-21h45 : debrief

21h45-22h30 : deuxième période

22h30-23h : debrief du match

► Notre dossier Euro 2020