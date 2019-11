Euro 2020 : horaires, équipes, groupes... ce qu'il faut savoir sur le tirage au sort qui se déroule ce samedi

Avec quels adversaires la France va-t-elle se retrouver lors de phase de groupes de l'Euro 2020 ? La compétition - pour laquelle la France s'et qualifiée - dure du 12 juin au 12 juillet et se joue dans 12 pays différents.

Horaires du tirage au sort

Le tirage au sort a lieu ce samedi à partir de 18h, heure française. Il se déroule à Bucarest, en Roumanie.

Fonctionnement du tirage au sort

Y a-t-il déjà eu des règles plus compliquées pour un tirage au sort ? Pas sûr. Heureusement, France Bleu a fait le travail pour vous et tente de vous expliquer clairement.

Les 24 pays qualifiés sont répartis en six groupes de quatre

Les têtes de série sont déterminées en fonction des classements des éliminatoires européens

Les nations hôtes qualifiées sont pré-placées par paires dans les mêmes groupes

Un second tirage au sort pourrait avoir lieu après les barrages en mars 2020 si nécessaire

Pour raisons politiques, la Russie ne peut affronter ni l'Ukraine, ni le Kosovo

Quatre chapeaux et six groupes

On connaît déjà 20 des 24 pays qualifiés pour l'Euro 2020 de football, dont la France. Les quatre dernières sélections décrocheront leur billet via la Ligue des Nations au mois de mars.

Le premier chapeau regroupe les six meilleurs vainqueurs de groupes, le deuxième les quatre moins bons premiers et les deux meilleurs deuxièmes, le troisième les deuxièmes classés entre la 3e et la 8e place du "classement général", le quatrième les deux moins bons deuxièmes et les quatre vainqueurs des barrages de la Ligue des Nations.

Chapeau 1 : Belgique, Italie (hôte), Angleterre (hôte), Allemagne (hôte), Espagne (hôte), Ukraine

: Belgique, Italie (hôte), Angleterre (hôte), Allemagne (hôte), Espagne (hôte), Ukraine Chapeau 2 : France , Pologne, Suisse, Croatie, Pays-Bas (hôte), Russie (hôte)

: , Pologne, Suisse, Croatie, Pays-Bas (hôte), Russie (hôte) Chapeau 3 : Portugal, Turquie, Danemark (hôte), Autriche, Suède, République tchèque

: Portugal, Turquie, Danemark (hôte), Autriche, Suède, République tchèque Chapeau 4 : Pays de Galles, Finlande et les quatre qualifiés issus des barrages

Le classement FIFA ne sert à rien pour déterminer le chapeau : cette fois est pris en compte le classement général des qualifications (dans l'ordre : place dans le groupe, total de points, différence de buts...). Malgré sa première place du groupe (25 points), la France ne fait donc pas partie du premier chapeau, synonyme de protection pour éviter des grosses nations.

Complexité : comme ce championnat d'Europe de football se déroule dans 12 villes européennes différentes, chaque sélection d'un pays hôte sera automatiquement placée dans "son" groupe pour y jouer plusieurs matches à domicile. Ainsi, si l'Irlande - barragiste - se qualifie il irait automatiquement dans le groupe E, qui se déroule à Dublin et Bilbao.

Sans entrer dans le détail, un tirage au sort supplémentaire pourrait être nécessaire en mars 2020 après les barrages de la Ligue des Nations, pour donner naissance au tableau final de cet Euro.

Le tableau actuel

Groupe A (Rome et Bakou) : Italie, chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4

: Italie, chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4 Groupe B (Saint-Pétersbourg et Copenhague) : Belgique, Russie, Danemark, chapeau 4

: Belgique, Russie, Danemark, chapeau 4 Groupe C (Amsterdam et Bucarest) : Ukraine, Pays-Bas, chapeau 3, chapeau 4

: Ukraine, Pays-Bas, chapeau 3, chapeau 4 Groupe D (Londres et Glasgow) : Angleterre, chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4

: Angleterre, chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4 Groupe E (Bilbao et Dublin) : Espagne, chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4

: Espagne, chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4 Groupe F (Munich et Budapest) : Allemagne, chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4

Phase de groupes

Le tournoi débute en Italie à Rome le 12 juin à 21 heures. La phase de groupes se déroule, avec jusqu'à quatre rencontres par jour, jusqu'au 24 juin (horaires des coups d'envoi à déterminer, les derniers matches de chaque groupe ont lieu simultanément).

Les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes se qualifient pour la phase à élimination directe (horaires des coups d'envoi des 8es de finale à déterminer). Les demi-finales et la finale le 12 juillet se jouent à Wembley, en Angleterre.

Phase de groupes

Vendredi 12 juin

Match du Groupe A (Rome, Stadio Olimpico), 21 heures

Samedi 13 juin

Match du Groupe A (Bakou, stade Olympique)

Match du Groupe B (Copenhague, stade Parken)

Match du Groupe B (Saint-Pétersbourg, St-Petersburg Stadium)

Dimanche 14 juin

Match du Groupe C (Amsterdam, Johan Cruijff ArenA)

Match du Groupe C (Bucarest, National Arena)

Match du Groupe D (Londres, stade de Wembley)

Lundi 15 juin

Match du Groupe D (Glasgow, Hampden Park)

Match du Groupe E (Bilbao, Estadio de San Mamés)

Match du Groupe E (Dublin, Dublin Arena)

Mardi 16 juin

Match du Groupe F (Budapest, stade Ferenc Puskas)

Match du Groupe F (Munich, Fußball Arena München)

Mercredi 17 juin

Match du Groupe A (Rome, Stadio Olimpico)

Match du Groupe A (Bakou, stade Olympique)

Match du Groupe B (Saint-Pétersbourg, St-Petersburg Stadium)

Jeudi 18 juin

Match du Groupe B (Copenhague, stade Parken)

Match du Groupe C (Amsterdam, Johan Cruijff ArenA)

Match du Groupe C (Bucarest, National Arena)

Vendredi 19 juin

Match du Groupe D (Londres, stade de Wembley)

Match du Groupe D (Glasgow, Hampden Park)

Match du Groupe E (Dublin, Dublin Arena)

Samedi 20 juin

Match du Groupe E (Bilbao, Estadio de San Mamés)

Match du Groupe F (Budapest, stade Ferenc Puskas)

Match du Groupe F (Munich, Fußball Arena München)

Dimanche 21 juin

Match du Groupe A (Rome, Stadio Olimpico)

Match du Groupe A (Bakou, stade Olympique)

Lundi 22 juin

Match du Groupe B (Copenhague, stade Parken)

Match du Groupe B (Saint-Pétersbourg, St-Petersburg Stadium)

Match du Groupe C (Amsterdam, Johan Cruijff ArenA)

Match du Groupe C (Bucarest, National Arena)

Mardi 23 juin

Match du Groupe D (Londres, stade de Wembley)

Match du Groupe D (Glasgow, Hampden Park)

Mercredi 24 juin

Match du Groupe E (Bilbao, Estadio de San Mamés)

Match du Groupe E (Dublin, Dublin Arena)

Match du Groupe F (Budapest, stade Ferenc Puskas)

Match du Groupe F (Munich, Fußball Arena München)

8es de finale

Samedi 27 juin

1 : 1A - 2C (Londres, stade de Wembley)

2 : 2A - 2B (Amsterdam, Johan Cruijff ArenA)

Dimanche 28 juin

3 : 1B - 3A/D/E/F (Bilbao, Estadio de San Mamés)

4 : C - 3D/E/F (Budapest, stade Ferenc Puskas)

Lundi 29 juin

5 : 2D - 2E (Copenhague, stade Parken)

6 : 1F - 3A/B/C (Bucarest, National Arena)

Mardi 30 juin

7 : 1E - 3A/B/C/D (Glasgow, Hampden Park)

8 : 1D - 2F (Dublin, Dublin Arena)

Quarts de finale

Vendredi 3 juillet

QF1 : Vainqueur 5 - Vainqueur 6 (Saint-Pétersbourg, St-Petersburg Stadium) 18 heures

QF2 : Vainqueur 3 - Vainqueur 1 (Munich, Fußball Arena München) 21 heures

Samedi 4 juillet

QF3 : Vainqueur 4 - Vainqueur 2 (Bakou, stade Olympique) 18 heures

QF4 : Vainqueur 7 - Vainqueur 8 (Rome, Stadio Olimpico) 21 heures

Demi-finales

Mardi 7 juillet

DF1 : Vainqueur QF1 - Vainqueur QF2 (Londres, stade de Wembley) 21 heures

Mercredi 8 juillet

DF2 : Vainqueur QF3 - Vainqueur QF4 (Londres, stade de Wembley) 21 heures

Finale

Dimanche 12 juillet

Vainqueur DF1 - Vainqueur DF2 (Londres, stade de Wembley) 21 heures