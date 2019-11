Pour le 100ème match de Didier Deschaps à sa tête, la France a battu l'Albanie (2-0) dimanche soir à Tirana et termine en tête du Groupe H de qualification pour l'Euro 2020 de football. Les deux buts tricolores ont été marqués par Tolisso puis Griezmann en première période.

Euro 2020 : la France bat l'Albanie (2-0) et termine en tête de son groupe

Antoine Griezmann a marqué son 30ème but en Bleu

Déjà qualifiés pour la phase finale de l'Euro 2020, les Bleus voulaient à tout prix s'imposer sur le terrain de l'Albanie pour terminer en tête de son groupe de qualification, devant la Turquie.

Un succès au terme d'un match sérieux, acquis en première période : après l'ouverture du score par Tolisso dès la 8ème minute, Griezmann a inscrit son 30ème but en sélection à la 31ème minute, égalant le total de Just Fontaine et Jean-Pierre Papin. Mission remplie donc, avec un succès dont se souviendra Didier Deschamps, qui fêtait son 100ème match en tant que sélectionneur des Bleus.