Euro 2020 : la liste des 23 Bleus pour affronter la Moldavie et l'Albanie, ultimes matches pour se qualifier

Didier Deschamps a dévoilé jeudi sa liste des Bleus pour les deux derniers matches qualificatifs à l'Euro 2020 contre la Moldavie et l'Albanie, les 14 et 17 novembre. Le sélectionneur a rappelé Benjamin Mendy après un an. Léo Dubois et Nabil Fekir sont également de retour mais pas Umtiti ni Ikoné.