Euro 2020 : le calendrier complet groupe par groupe

Groupe A : Turquie, Italie, Pays de Galles et Suisse

Lieux : stade olympique de Rome (Italie) et stade olympique de Bakou (Azerbaïdjan)

1re journée:

- Turquie-Italie, le 12 juin à Rome (21h00, heure de Paris)

- Pays de Galles-Suisse, le 13 juin à Bakou (15h00)

- Turquie-Pays de Galles, le 17 juin à Bakou (18h00)

- Italie-Suisse, le 17 juin à Rome (21h00)

- Italie-Pays de Galles, le 21 juin à Rome (18h00)

- Suisse-Turquie, le 21 juin à Bakou (18h00)

Groupe B : Danemark, Finlande, Belgique et Russie

Lieux : stade de Saint-Pétersbourg (Russie) et stade Parken de Copenhague (Danemark)

1re journée:

- Danemark-Finlande, le 13 juin à Copenhague (18h00)

- Belgique-Russie, le 13 juin à Saint-Pétersbourg (21h00)

- Finlande-Russie, le 17 juin à Saint-Pétersbourg (15h00)

- Danemark-Belgique, le 18 juin à Copenhague (18h00)

- Finlande-Belgique, le 22 juin à Saint-Pétersbourg (21h00)

- Danemark-Russie, le 22 juin à Copenhague (21h00)

Groupe C : Pays-Bas, Ukraine, Autriche et un barragiste

Lieux : Johan Cruijff Arena d'Amsterdam (Pays-Bas) et National Arena de Bucarest (Roumanie)

1re journée:

- Autriche-(Equipe à déterminer), le 14 juin à Bucarest (18h00)

- Pays-Bas - Ukraine, le 14 juin à Amsterdam (21h00)

- Ukraine-(Equipe à déterminer), le 18 juin à Bucarest (15h00)

- Pays-Bas - Autriche, le 18 juin à Amsterdam (21h00)

- (Equipe à déterminer) - Pays-Bas, le 22 juin à Amsterdam (18h00)

- Ukraine-Autriche, le 22 juin à Bucarest (18h00)

Groupe D : Angleterre, Croatie, un barragiste et République tchèque

Lieux : stade de Wembley à Londres (Angleterre) et Hampden Park de Glasgow (Ecosse)

1re journée:

- Angleterre-Croatie, le 14 juin à Londres (15h00)

- (Equipe à déterminer) - République tchèque, le 15 juin à Glasgow (15h00)

- Croatie-République tchèque, le 19 juin à Glasgow (18h00)

- Angleterre-(Equipe à déterminer), le 19 juin à Londres (21h00)

- République tchèque-Angleterre, le 23 juin à Londres (21h00)

- Croatie-(Equipe à déterminer), le 23 juin à Glasgow (21h00)

Groupe E : Espagne, Suède, Pologne et un barragiste

Lieux : San Mamés à Bilbao (Espagne) et Dublin Arena (Irlande)

1re journée:

- Pologne-(Equipe à déterminer), le 15 juin à Dublin (18h00)

- Espagne-Suède, le 15 juin à Bilbao (21h00)



- Suède-(Equipe à déterminer), le 19 juin à Dublin (15h00)

- Espagne-Pologne, le 20 juin à Bilbao (21h00)



- (Equipe à déterminer)-Espagne, le 24 juin à Bilbao (18h00)

- Suède-Pologne, le 24 juin à Dublin (18h00)

Groupe F : un barragiste, Portugal, France et Allemagne

Lieux : Allianz Arena de Munich (Allemagne) et stade Ferenc Puskas de Budapest (Hongrie):

1re journée:

- (Equipe à déterminer)-Portugal, le 16 juin à Budapest (18h00)

- France-Allemagne, le 16 juin à Munich (21h00)



- (Equipe à déterminer)-France, le 20 juin à Budapest (15h00)

- Portugal-Allemagne, le 20 juin à Munich (18h00)



- Allemagne-(Equipe à déterminer), le 24 juin à Munich (21h00)

- Portugal-France, le 24 juin à Budapest (21h00)

Huitièmes de finale

- Le 27 juin à Amsterdam (16h00) et Londres (19h00)

- Le 28 juin à Budapest (16h00) et Bilbao (19h00)

- Le 29 juin à Copenhague (16h00) et Bucarest (19h00)

- Le 30 juin à Dublin (16h00) et Glasgow (19h00)

Quarts de finale

- Le 3 juillet à Saint-Pétersbourg (18h00) et Munich (21h00)

- Le 4 juillet à Bakou (18h00) et Rome (21h00)

Demi-finales

- Les 7 et 8 juillet à Londres (Wembley, 21h00)

Finale

- Le 12 juillet à Londres (Wembley, 21h00)