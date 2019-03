#MOLFRA

36’ - 0-3 Giroud de la tête !

Et de 3 pour les Bleus ! Matuidi est lancé dans la surface. Il parvient à contrôler, se retourner et centrer pour la tête d’Olivier Giroud ! Le buteur de Chelsea inscrit le 34ème but de sa carrière internationale !https://t.co/91oUQdFotu