Euro 2020 : les Bleus s'inclinent en Turquie (2-0)

Les Bleus affrontaient la Turquie, leur plus sérieux rival dans les qualifications à l'Euro-2020, ce samedi soir à Konya. L’équipe de France masculine championne du monde s'est faite dominer, défaite 2-0, sur deux buts en première mi-temps de Ayhan (30e minute) et Under (40e).

Conséquence : alors que les deux formations se partageaient la tête du groupe H avant la rencontre, la Turquie occupe désormais seule cette place.

Le but d'Ayhan (30e)

Le but d'Under (40e)

Le match de ce samedi était le cinquième entre les deux équipes. Les quatre matchs précédents ont tous vu la victoire de l'équipe de France.

Les champions du monde, qui restaient sur deux victoires en Moldavie (4-1) et contre l'Islande (4-0). Prochain match pour les hommes de Didier Deschamps : mardi contre Andorre (coup d'envoi à 20h45).