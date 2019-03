Qualifications Euro 2020 : Moldavie-France, les Bleus pour bien se lancer

Les Bleus vont-ils se qualifier pour l'Euro 2020 ? Champions du monde en titre et finalistes du dernier Euro, les hommes de Didier Deschamps sont dans le groupe H avec l'Islande, la Turquie, l'Albanie, Andorre et la Moldavie, donc.

La France n'a pas le droit de perdre des points

La France débute son périple sur les terres de la sélection qui se classe au 170e rang au classement FIFA au stade Zimbru de Chisinau.

Deuxièmes de ce classement, les Bleus sont grandissimes favoris et n'ont pas le droit au faux pas comme a prévenu le sélectionneur Didier Deschamps en conférence de presse : "On a regardé avec beaucoup de sérieux tous leurs derniers matches de Ligue des nations, ils ont été assez performants et pris peu de buts à domicile, a notamment remarqué le sélectionneur des Bleus. On sait à quoi s'attendre. Il faut être méfiant et mettre la détermination nécessaire pour aller chercher les trois points".

les Bleus devront être prudents après avoir été éliminés précocement de la Ligue des Nations.

Les deux premiers pays qualifiés

Pour disputer l'Euro 2020 qui se jouera dans 12 villes européennes, la France devra terminer à l'une des deux premières places de son groupe qui abrite également l'Islande, la Turquie, l'Albanie et Andorre.

Après la Moldavie, les Bleus enchaîneront ce lundi avec une autre rencontre de qualification face à l'Islande, au Stade de France (20h45).

Les compos probables

France : Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Digne - Pogba, Kanté - Mbappé, Griezmann, Coman ou Matuidi - Giroud

Moldavie : Koselev - Jardan, Posmac, Craciun, Reabciuk - Antoniuc, Gatcan, Carp, Ginsari - Damascan, Ionita

Le calendrier des Bleus

Match 1 : Moldavie-France le vendredi 22 mars

Match 2 : France-Islande le lundi 25 mars

Match 3 : Turquie-France le samedi 8 juin

Match 4 : Andorre-France le mardi 11 juin

Match 5 : France-Albanie le samedi 7 septembre

Match 6 : France-Andorre le mardi 10 septembre

Match 7 : Islande-France le vendredi 11 octobre

Match 8 : France-Turquie le lundi 14 octobre

Match 9 : France-Moldavie le jeudi 14 novembre

Match 10 : Albanie-France le dimanche 17 novembre

.