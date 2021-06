L'Euro 2020 de Football commence aujourd'hui. Repoussé à cause de la pandémie, la compétition commence s'étend du 11 juin au 11 juillet. Un mois de plaisir, de partage. Qui dit Euro, dit début des rassemblements pour voir les matchs. Verra-t-on des fans zones dans la région ?

Euro 2020 : vers une fan zone à Montauban, Toulouse et Albi encore dans la réflexion

Début de l'Euro 2020 de Football ce soir entre la Turquie et l'Italie. Du 11 juin au 11 juillet l'Euro va battre son plein en France sur fond de pandémie. L'équipe de France joue son premier match mardi prochain face à l'Allemagne. Plusieurs moyens de suivre les matchs, à la maison, dans les bars mais qu'en est-il des traditionnels fans zones qui réunissent des milliers de personnes devant un écran géant ? Tour d'horizon.

La mairie de Toulouse cherche la bonne solution

À Toulouse, la mairie se creuse la tête pour imaginer un écran géant dans le centre-ville. En revanche et c'est une certitude, il n'y aura pas de fan zone dans le centre-ville toulousain avant une éventuelle qualification des Bleus en demi-finale de l'Euro.

Le maire, Jean-Luc Moudenc est favorable à un projet de rassemblement et "souhaite faire plaisir aux toulousains" mais dans le dossier, il n'est pas le seul décideur. La mairie attend les directives du Ministère des Sports et l'aval de la Préfecture de Haute-Garonne. En cas de fan zone, les organisateurs devront scrupuleusement respecter le cahier des charges. Une jauge à tenir et probablement un public à faire rester assis. Un point qui peut être réévalué en fonction de la situation sanitaire.

Dans le Parc des Sports de Sappiac à Montauban ?

Le sujet se discute également en mairie de Montauban. L'ensemble des collaborateurs travaillent sur une seule et même fan zone. Elle pourrait être le Parc des Sports de Sappiac, le stade utilisé par l'US Montauban en rugby.

Il n'y aura pas de rassemblements aux Jardin des Plantes, ni sur la Place Nationale pour suivre les matchs des Bleus. La Préfecture du Tarn-et-Garonne serait favorable au projet Sappiac, il permettrait de garder une certaine distance sociale, d'accueillir plus de monde et ainsi, éviter probablement aux supporters de rester assis.

Contactée, la mairie d'Albi ne souhaite pas (encore) se prononcer. Le dossier est en cours d'examen pour évaluer la meilleure possibilité.