Euro 2021 de football : le calendrier de la compétition à imprimer

L'Euro de football commence le vendredi 11 juin et s'achèvera le 11 juillet. Téléchargez notre calendrier imprimable pour l'afficher où bon vous semble, au bureau ou près de votre téléviseur, ou pour l'avoir toujours sur vous dans votre smartphone.

Coup d'envoi le vendredi 11 juin pour l'Euro de football, avec la rencontre entre la Turquie et l'Italie à Rome. Une opposition qui marquera le début des phases de poules. Ces dernières s'achèveront le mercredi 23 juin. Après un court répit viendra le temps des huitièmes de finale à partir du 28 juin, puis des quarts (du 2 au 3 juillet) et des demies (6 et 7 juillet). Dernier rendez-vous le dimanche 11 juillet, avec la finale.

Le calendrier des phases de poule

Le calendrier du tableau final