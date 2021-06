Euro 2021 de football : le président de la ligue des Pays de la Loire espère un assouplissement du couvre-feu

C'est partit pour l'euro de football. Le premier match est prévu ce vendredi soir à Rome entre l'Italie et la Turquie. La France fait son entrée mardi prochain 15 juin face à l'Allemagne.

Pour les supporters, il n'y a pas vraiment de fan zone pour le moment en Sarthe. Les matchs devraient être retransmis sur le parvis de la visitation dans le centre-ville du Mans. Sauf qu'avec le couvre-feu à 23h00, ça va être compliqué de voir la fin du match en cas de prolongation. Le président de la ligue de football des Pays de la Loire Didier Esor qui était notre invité ce vendredi espère quelques aménagements à ce niveau.

On l'a vu cette semaine avec Roland Garros, il faudrait laisser rentrer les gens tranquillement chez eux en cas de prolongation des matchs de foot. On espère aussi que le gouvernement fasse preuve de souplesse pour les matchs de l'équipe de France.

Didier Esor, le président de la ligue de football des Pays de la Loire - @liguedefootballdespaysdelaloire

C'est repartit pour les petits clubs

Cette nouvelle phase de déconfinement marque aussi le retour des jeunes dans les petits clubs. Les entraînements et certains matchs ont repris depuis maintenant trois semaines pour les plus jeunes. C'est le cas aussi ces derniers jours pour les adultes. Les vestiaires sont de nouveau accessibles. Il s'agit maintenant de préparer la saison prochaine pour la ligue de football des Pays de la Loire. Son président est plutôt optimiste sur le bilan de la crise sanitaire. Il n'y a pas pour le moment de clubs qui ont fermé.

On voit de plus en plus de monde sur les terrains; des personnes qui ont envie de jouer, et c'est le plus important.

Sur les jeunes, la ligue n'est pas trop inquiète, car les enfants auront tout le temps envie de jouer d'autant plus si l'équipe de France réalise de belles performances durant l'Euro. En revanche, ça risque d'être plus compliqué pour les adultes. Certains ont décroché depuis plus d'un an et la reprise sera plus difficile.

À réécouter : l'interview de Didier Esor, le président de la ligue de football des Pays de la Loire