Euro 2021 : la fête un peu gâchée pour les bars et restaurants de Montpellier

Le championnat d'Europe de football aurait dû remplir les terrasses et les caisses des bars et restaurants. Seulement, face aux restrictions sanitaires, les professionnels hésitent à mettre les petits plats dans les grands et renoncent pour la plupart à diffuser les matchs devant leur établissement.

D'ordinaire, certains bars et restaurants font des chiffres d'affaire énormes, lors des compétitions sportives majeures comme la Coupe du Monde ou l'Euro de football. Seulement, alors que le championnat d'Europe vient de démarrer, la pandémie de Covid-19 et les restrictions sanitaires qu'elle entraîne empêchent de remplir les bars, les restos, les terrasses, et donc les caisses !

Les écrans sur les terrasses ne sont pas formellement interdits, mais puisque les tables de plus de six sont impossibles, tout comme les rassemblements de plus de dix personnes sur la voie publique, à quoi bon ? La gestion apparaît difficile et le risque trop élevé pour les professionnels, à qui la préfecture et la mairie rappelle les règles, eux qui ont déjà souffert de plusieurs mois de fermeture.

La plupart va donc se contenter de placer des écrans à l'intérieur, pour ceux qui le peuvent, où une jauge de 50% est appliquée.

En faisant une croix sur la diffusion des matchs à l'extérieur de son établissement, sur sa terrasse, Zacharie, manager du bar à tapas "Le Mustang" à Montpellier, renonce à un chiffre d'affaire conséquent.

La mairie de Montpellier n'exclut pas la mise en place d'une Fan Zone, à partir des huitièmes de finale. Elle pourrait l'installer sur le parvis de l'Hôtel de ville, avec respect du protocole sanitaire imposé par le gouverment.