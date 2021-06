Euro 2021 : Rencontre avec Didier Deschamps, délégué aux sports à Nassandres-sur-Risle

Les Bleus débutent ce mardi soir l'Euro 2021 par une affiche de rêve : France-Allemagne. Le sélectionneur a aligné ses meilleurs attaquants : Mbappé, Benzema et Griezmann. Mais en Normandie, on a aussi notre Didier Deschamps. Il vit à Nassandres, paisible commune de l'Eure de 2.000 habitants.

"Didier Deschamps, c'est moi!" Notre Didier Deschamps normand a 67 ans, il est né à Chrétienville et a fait l'essentiel de sa carrière à Nassandres, à l'usine Saint-Louis Sucre. Mais le retraité ne partage pas que son nom avec le sélectionneur des Bleus. C'est aussi un footeux! "J'ai joué 26 ans, j'ai aussi été entraîneur à Brionne mais je me suis esquinté le genou et ça a été la fin du fin", raconte Didier Deschamps dans un éclat de rire.

Et ça fait quoi de s'appeler comme le sélectionneur de l'équipe de France ? "Bof!" Le sexagénaire la joue un peu blasé avant de reconnaître : "On s'y habitue et on y prend du plaisir". Les plaisanteries vont bon train, au moment de l'Euro ou la Coupe du Monde : "On me demande qui je vais aligner cette fois-ci. Il y a même eu des petits malins qui se sont amusés à m'appeler avant les matches." Heureusement pour lui, on s'arrête vite de le charrier une fois la compétition terminée : "C'est vrai qu'au bout d'un moment, on commencerait à dire ça va, je ne suis pas une bête de cirque!"

Didier Deschamps aimerait faire venir le sélectionneur à la Risle Cup

Didier Deschamps est aussi très connu dans le secteur pour son engagement municipal. Après avoir été adjoint aux sports, il est aujourd'hui délégué aux sports au sein de la commune nouvelle de Nassandres-sur-Risle. Il n'a jamais usé de son nom pour obtenir une place pour un match de l'équipe de France. Il aimerait bien, en revanche, faire venir le célèbre entraîneur pour donner le coup d'envoi de la Risle Cup, le tournoi de foot local.

Le Didier Deschamps de Nassandres, qui ne rate pas un match des Bleus, a toujours été d'accord avec les choix du Didier Deschamps sélectionneur. Mais ce coup-là, il a un doute : "D'avoir repris Benzema, c'est bien, c'est un excellent joueur mais je pense qu'il y a été forcé et contraint." En revanche, il est certain de la victoire de l'équipe de France : "Bah oui, hein! Sinon, c'est même pas la peine d'y aller!"