Euro 2021 : une soirée devant Portugal-France au bar portugais Le Convivial à Limoges

Match couperet pour savoir qui finirait premier de leur groupe. L'équipe de France et le Portugal se sont quittés sur un match nul (2-2) ce mercredi à Budapest en Hongrie. Depuis Limoges, la communauté portugaise s'est réunie au bar Le Convivial pour assister au match.

Les supporters portugais et français au bar Le Convivial à Limoges

Le grand écran de télévision est allumé sur la première chaine portugaise. Alors que le commentateur laisse l'image se dérouler, à chaque fois que le Portugal se rapproche du but, les tables du bar Le Convivial tremblent.

Devant l'écran, une trentaine de supporters, certains avec le maillot rouge et vert, d'autres avec le drapeau. Les bouteilles de Super Bock, la bière portugaise, s'enchaînent jusqu'au moment fatidique : le pénalty transformé par Cristiano Ronaldo (31e).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Il est rapidement suivi par un autre, français cette fois, signé Karim Benzema. Les supporters français, peu nombreux, exultent.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

A la mi-temps, les deux équipes se séparent sur un score de parité (1-1). Dehors, au moment de la pause cigarette, ça chambre un peu. "Le pénalty est volé, il est généreux" scandent plusieurs supporters portugais. Du côté des français, Armand reconnait que l'équipe du Portugal sera difficile à battre. "On est clairement en minorité, mais heureusement, il n'y a pas de conflit et une bonne entente en dehors. Mais, quand le match démarre...c'est compliqué" ajoute-t-il.

Le bar est habitué des retransmissions sportives © Radio France - Mickaël Chailloux

Ronaldo admiré par la communauté portugaise limougeaude

Le début de la seconde mi-temps prouve exactement cet état de fait. Des sifflets se font entendre lors du deuxième but français, avant la délivrance. Le deuxième pénalty de Cristiano Ronaldo qui sonne l'égalisation portugaise. "C'est très bon, ce moment" commente Miguel. Son ami Rui, qui s'est jeté sur lui pour l'embrasser, exulte. "Le foot, ça rassemble et c'est ça qui est beau. Vive la France et le Portugal !" Sans oublier d'encenser Ronaldo, "le meilleur joueur du monde".

Quelques verres n'ont pas résisté à la tornade des supporters. Ils ont été ramassés par Mario, le gérant du bar, heureux de cette soirée. "On regarde un peu, en prenant deux minutes pour voir le match, mais je suis très content. Revoir les clients qui reviennent, tout ce monde et un beau match, ça nous manquait, bien sûr !"

Le bar était quasiment rempli pendant plus d'une heure et demi © Radio France - Mickaël Chailloux

A la fin, chacun est reparti en attendant le prochain match, qu'ils viendront regarder ici, dans une ambiance, c'est le cas de le dire...conviviale.

Ce sera sûrement pour le Portugal dimanche 27 juin, à 21 heures, contre la Belgique à Séville (Espagne). Quant à la France, premiers de leur groupe, les Bleus affronteront les Suisses en huitième de finale, lundi 28 juin à Bucarest (Roumanie).