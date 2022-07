Euro 2022 : "Il faut accélérer" sur le développement du foot féminin, dit la Blésoise Sonia Bompastor

L'équipe de France féminine de foot débute son Euro ce dimanche en Angleterre, avec un premier match de poule face à l'Italie (21h). L'attente est grande autour de ces Bleues, classées au troisième rang mondial mais qui n'ont encore jamais décroché de trophée majeur. "C'est vrai qu'on est tous très impatients d'un premier titre, on a envie que ce soit cet été" admet Sonia Bompastor, ex-internationale aux 156 sélections. Aujourd'hui coach de l'OL féminin, la Blésoise prévient : l'Euro est d'un niveau de plus en plus relevé alors que le développement du foot féminin en France reste mesuré par rapport à certains voisins Européens.

France Bleu Touraine : L'Euro, vous l'avez joué, en 2001, 2005, 2009... quels souvenirs vous en gardez ?

Sonia Bompastor: C'est une compétition très relevée si on la compare à la Coupe du monde car le continent européen a beaucoup de bonnes équipes. On le voit encore sur l'édition de cet été, il y a énormément de favoris. Le football féminin européen a progressé avec des pays émergents, c'est une compétition à la fois ouverte et à la fois relevée si on veut aller au bout et gagner.

C'est l'année ou jamais pour l'équipe de France ?

En tout cas par rapport à l'histoire de l'équipe de France, c'est vrai qu'on est tous très impatient d'avoir un premier titre ! On a envie que ce soit cet été. Il y a une belle génération et j'espère vraiment qu'elles vont réussir à concrétiser. Maintenant, les autres pays progressent et de notre côté, il faut rester tout en haut de l'affiche. Notamment avec les clubs, la Fédération, l'équipe de France.

A l'époque où vous avez débuté, en Loir-et-Cher, puis quand vous êtes arrivée à Tours à la fin de l'adolescence, on vous a poussée vers le monde pro ?

Les souvenirs sont très bons parce que dans ma région, j'ai toujours eu des personnes qui m'ont bien accompagnée, soutenue, encouragée, qui m'ont donné confiance en moi. A l'époque, le football, comme aujourd'hui, c'était ma passion. Je ne me posais pas forcément la question de savoir si j'allais en faire mon métier. J'étais très engagée parce que c'est ce que j'aimais le plus faire. Derrière, il y a eu de la réussite.

Le président Nicollin a été le premier à avoir de l'intérêt pour le football féminin

Il y a eu plusieurs étapes avant de passer complètement professionnelle. J'ai eu la chance d'intégrer Clairefontaine (...) ça m'a permis de développer mon potentiel et d'être repérée. Et j'ai eu la chance de côtoyer le président Nicollin, il voulait vraiment que je puisse rejoindre son club (Montpellier NDLR). Il a été premier président à avoir de l'intérêt pour le football féminin et à donner une dynamique. Il a initié ce professionnalisme en France. Ensuite il y a eu le président Jean-Michel Aulas (Lyon, NDLR) qui aujourd'hui fait énormément pour le développement de la discipline et pour les femmes globalement dans le foot en France.

On donne aux équipes féminines les moyens de leurs ambitions aujourd'hui?

Je pense qu'il y a encore des axes de développement. Les clubs y travaillent, la Fédération aussi. Ceci dit, il faut accélérer parce qu'il y a beaucoup de clubs en Europe qui ont cette volonté politique et qui investissent pour que le football féminin grandisse. Il faut (...) qu'il y ait une vraie prise de conscience et une vraie volonté politique pour faire avancer les choses et que la France reste une des nations majeures du football féminin en Europe.

Il faut qu'au niveau des ligues régionales, on fasse en sorte d'avoir un club un peu moteur. Ici, ça peut être Orléans, ça peut être Tours

Il faut forcément investir, parfois pendant de longues années à perte. Jean-Michel Aulas, c'est ce qu'il a su faire. Il faut que la Fédération puisse aider les clubs sur le plan structurel, financier, au niveau des éducateurs, des diplômes. Il faut qu'au niveau des ligues régionales, on fasse en sorte d'avoir un club un peu moteur. Ici, ça peut être Orléans, ça peut être Tours. Que tous les clubs de la région puissent s'identifier et être tirés par une sorte de locomotive. Nous l'avons vraiment vu à l'Olympique Lyonnais, à partir du moment où on a gagné en 2011 la première Ligue des champions (...) l'équipe a été vraiment identifiée comme une référence.

Quand vous regardez le chemin parcouru, vous êtes coach de l'OL, une des premières stars du foot féminin français, vous avez des enceintes sportives à votre nom, dont le stade de Montreuil-en Touraine... qu'est-ce que ça vous fait ?

Forcément, il y a un sentiment de fierté, même si c'est souvent les gens autour de moi qui me font prendre conscience des choses. Star ? C'est un mot que j'utilise très peu, qui ne me convient pas trop parce que je pars du principe que je suis un être humain comme toutes les autres personnes. Je fais les choses avec beaucoup de passion. Je fais en sorte de montrer l'exemple et si ça peut aider, tant mieux. Je me rendrai toujours disponible pour aider, pour accompagner. Parce que s'il y a des jeunes filles qui veulent vivre de leur rêve, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie.