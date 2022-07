Euro 2022 : les Bleues démarrent fort, victoire 5-1 face à l'Italie

L'équipe de France féminine de football frappe fort pour débuter l'Euro 2022 en Angleterre. Les Françaises ont écrasé l'Italie 5-1 ce dimanche soir à Rotherham. Elles menaient même 5-0 à la mi-temps.

C'est une belle soirée pour nous toutes

Une très belle victoire que les Bleues doivent en particulier à Grace Geyoro, qui a marqué 3 buts ! "J'ai été un petit peu blessée au départ de la préparation, mais je me suis sentie mieux au fur et à mesure et aujourd'hui j'ai pu avoir des occasions et les mettre au fond. C'est une belle soirée pour nous toutes", a déclaré l'attaquante parisienne.

Très satisfaite de ce premier match et de cette première victoire

La joueuse parisienne et ses co-équipières confirment leur statut de favorites. Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'équipe de France, s'est dit "très satisfaite de ce premier match et de cette première victoire. Cela nous a surtout permis de faire des changements plus tôt dans le match et de donner du temps jeu au groupe."

Face à la Belgique jeudi et à l'Islande lundi prochain

La Belgique jeudi et l'Islande lundi prochain seront les prochains adversaires des Françaises sur la route d'une éventuelle qualification en quarts de finale.