Euro 2024 : avec l'Irlande, un premier test à l'extérieur pour les Bleus de Mbappé

La victoire 4-0 face aux Pays-Bas les aura forcément rassurés. S'ils arrivent à s'imposer en Irlande ce lundi (20h45), dans l'enceinte de l'Aviva Stadium de Dublin, les Bleus de Kylian Mbappé gagneront encore en crédibilité aux yeux de l'ensemble de leurs adversaires de l'Euro 2024. Les vice-champions du monde français sont très attendus par les Irlandais, le stade est annoncé comble.

La République d'Irlande ne fait pas partie des adversaires les plus redoutables pour les Français, elle pointe au 48e rang dans les tableaux de la Fifa, n'a pas réussi à se qualifier ni pour le dernier Euro, ni pour les cinq dernières Coupes du monde. Mais les derniers déplacements européens de l'équipe de France de football ont été décevants. En 2022, les Bleus de Didier Deschamps n'en ont gagné aucun (défaite au Danemark, nuls en Croatie et en Autriche).

"Un autre combat"

Dès vendredi soir, alors même qu'il aurait pu savourer l'impeccable prestation de son équipe face aux "Oranje", Deschamps prédisait : "Cela ne va pas être le même match, en matière d'intensité et d'engagement, on va avoir un autre combat à livrer lundi soir". D'autant que les Irlandais ont été exemptés de rencontre lors de la première journée, ce qui leur a permis de soigner leur préparation avant le choc face aux Bleus. "C'est un gros test, mais un test à savourer" a assuré de son côté le nouvel adjoint chez les Irlandais, John O'Shea, ancien de Manchester United et - pour l'anecdote - titulaire lors du match de barrage du Mondial en 2009 devenu célèbre après la main de Thierry Henry.

En ce qui concerne les forces en présence, Olivier Giroud espère une titularisation après avoir démarré France - Pays-Bas sur le banc des remplaçants, mais Randal Kolo Muani a impressionné à Saint-Denis. En attaque comme en défense ou au milieu, les places seront chères. "Il pourrait y avoir quelques changements" en fonction des états de forme, a glissé Didier Deschamps. Au poste d'ailier gauche en revanche, aucun doute, on retrouvera le nouveau capitaine Kylian Mbappé, auteur d'un doublé vendredi et en pleine série de 20 buts en 17 matchs sous le maillot tricolore.