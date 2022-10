Euro-2024 : la France affrontera les Pays-Bas, l'Irlande et la Grèce en qualifications

Les groupes de qualifications de l'Euro 2024 sont connus. Ce dimanche, le tirage au sort s'est tenu à Francfort, en Allemagne, dans le pays organisateur de l'événement. Positionnés dans le chapeau 2 après leur parcours manqué en Ligue des Nations, les Bleus, privés du statut de tête de série après leurs récentes contre-performances, se retrouvent dans la poule B avec les Pays-Bas.

L'Irlande, la Grèce et Gibraltar partagent le groupe de l'Équipe de France. Le groupe C est le plus relevé avec la présence des deux finalistes du dernier Euro, l'Italie et l'Angleterre, en compagnie de l'Ukraine.

Les qualifications débuteront le 23 mars 2023 et se tiendront jusqu'au 21 novembre. Le tournoi final aura lien en Allemagne, entre le 14 juin et le 14 juillet 2024. Les 53 équipes ont été réparties dans dix groupes. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour la compétition.