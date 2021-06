Euro de foot : de l'ambiance dans les bars de Cherbourg malgré le Covid pour suivre le match France-Allemagne

Il fallait souvent se frayer un chemin dans les bars de Cherbourg ce mardi soir si vous souhaitiez regarder l'entrée en lice des Bleus dans l'Euro face à l'Allemagne. Une victoire 1-0 que les supporters ont quand même pu vivre, malgré les restrictions sanitaires encore en cours dans les établissements : la jauge de 50% à l'intérieur et le couvre-feu de 23h.

Quelques places de libre

Au "Black dog", dans le centre de Cherbourg, les deux télés sont placées à l'intérieur. Or, la petite salle ne peut contenir que 25 clients. Il fallait donc se presser pour arriver à temps et regarder la télé en bonne place. 2h avant le coup d'envoi, toutes les tables étaient d'ailleurs occupées. "Ce n'est pas l'ambiance habituelle", regrette Olivier, le gérant, obligé de refuser du monde à de multiples reprises.

Il faut donc compter sur les terrasses pour réunir plus de monde. Et à chaque fois, les supporters sont malgré tout ravis. "C'est sûr qu'on aimerait tous se sauter dessus et se serrer dans les bras, mais on n'a pas le choix et on respecte", confie Eric. "On est enthousiaste malgré tout", lui répond son ami David, maillot des Bleus sur le dos.

Sauvés par le gong

La grande crainte pour les bars, c'était surtout le couvre-feu de 23h. Et, comme un symbole de cette belle victoire, le coup de sifflet final est intervenu quelques minutes avant l'entrée en vigueur de la règle. Les serveurs pressent donc vite tout le monde de rentrer à la maison. "C'est mieux que rien", conclut, philosophe, Maxime, qui retrouvait pour la première fois les bars depuis la réouverture. Un peu de patience, la levée du couvre-feu est prévue pour le 30 juin : la phase éliminatoire pourra se vivre intensément jusqu'au bout de la nuit...