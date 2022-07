Euro de foot féminin à l'ES Coutances " De les voir à la télé, ça va donner envie à d'autres de venir jouer"

Les Bleues rêvent d'une place en finale de l'Euro de foot féminin ce mercredi soir...les clubs manchois aussi ! Il y a encore du travail pour faire évoluer les mentalités. Même si les temps changent et que les performances de l'Equipe de France pourrait aider le foot féminin local.

Les Bleues vont-elles décrocher leur place en finale de l'Euro de foot féminin ? Tombeuse des Pays-Bas après prolongation (1-0), l'équipe de France est qualifiée pour la première fois de son histoire en demi-finales de la compétition. C'est face à l'Allemagne ce mercredi 27 juillet à 21h.

Les Bleues dans le dernier carré qui rêvent d'un premier sacre majeur. Et dans les clubs de foot féminin manchois aussi, on croise les doigts pour une victoire, pour qu'enfin les filles prennent toute leur place dans ce sport.

C'est tout le combat de Michèle Malorey, enseignante retraitée, responsable de la section féminine de l'ES Coutances, et engagée aux côtés du club depuis 35 ans. Elle veut croire que cette compétition sera la bonne et accélèrera le changement de regard sur le foot féminin. " C'est toujours ce qu'on espère après une telle compétition. Beaucoup regardent les matchs des filles- même si ce n'est autant que pour les garçons- et c'est un beau spectacle : c'est un sport de fille contrairement à ce que beaucoup de parents pensent encore. C'est assez difficile de convertir les parents, même les mamans."

Les filles ne sont pas encore au niveau médiatique des garçons mais c'est normal, on est très en retard, ça a évolué depuis 15 ans avec des compétitions exclusivement féminines. Mais c'est récent. Donc oui une victoire ce serai top pour nous. Michèle Malorey

"Les féminines ont toujours été en dessous des garçons"

70 jeunes filles de 6 à 17 ans sont aujourd'hui inscrites à l'ES Coutances sur 350 licenciés. Une section séniors va ouvrir à la rentrée. Albane joue ici depuis 3 ans et elle veut croire que les bleues vont faire des émules "c'est sûr que de les voir à la télé et de le mettre en avant ça va donner envie à d'autres de venir jouer."

Laure, ancienne footballeuse, et maman d'une jeune joueuse du club coutançais, est moins optimiste "Je ne sais pas s'il y aura un déclic, les féminines ont toujours été en dessous des garçons, et ça évolue encore très lentement." On est loin des écrans géants pour suivre les matchs des hommes...