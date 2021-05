Euro de foot : le calendrier complet et le classement groupe par groupe

Reporté d'un an en raison de la pandémie de coronavirus, l'Euro 2020 se déroule du 11 juin au 11 juillet 2021. La compétition se déroule selon un format inédit : dans onze pays et onze stades différents. Contrairement au plan initial, les demi-finales et la finale auront lieu à Londres. A l'issue de la phase de groupes, qui débute le 11 juin avec Turquie - Italie, les deux premières équipes de chaque groupe, ainsi que les quatre meilleures troisièmes, seront qualifiées pour les huitièmes de finale.

Découvrez le calendrier complet, semaine par semaine. Ainsi que, plus bas, le classement groupe par groupe :

Le calendrier de l'Euro du 11 au 15 juin 2021 © Visactu

Le calendrier de l'Euro du 16 au 20 juin 2021 © Visactu

Le calendrier de l'Euro du 21 au 23 juin © Visactu

Huitièmes de finale

- Le 26 juin à Amsterdam (18h00) et Londres (21h00)

- Le 27 juin à Budapest (18h00) et Séville (21h00)

- Le 28 juin à Copenhague (18h00) et Bucarest (21h00)

- Le 29 juin à Londres (18h00) et Glasgow (21h00)

Quarts de finale

- Le 2 juillet à Saint-Pétersbourg (18h00) et Munich (21h00)

- Le 3 juillet à Bakou (18h00) et Rome (21h00)

Demi-finales

- Les 6 et 7 juillet à Londres (Londres, 21h00)

Finale

- Le 11 juillet à Londres (Londres, 21h00)

Groupe A : Turquie, Italie, Pays de Galles et Suisse

Groupe B : Danemark, Finlande, Belgique et Russie

Groupe C : Pays-Bas, Ukraine, Autriche et Macédoine du Nord

Groupe D : Angleterre, Croatie, Ecosse et République tchèque

Groupe E : Espagne, Suède, Pologne et Slovaquie

Groupe F : Hongrie, Portugal, France et Allemagne