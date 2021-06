Euro de football 2021 : fan zone à Strasbourg, la préfecture pose ses conditions

Le match d'ouverture de l'Euro de football Italie - Turquie ce vendredi 11 mai pourra être visionné depuis la terrasse d'un bar. La préfecture du Bas-Rhin ne l'interdit pas, mais déconseille aux maires de donner leur feu vert. Elle précise également ses conditions sur l'installation de fans zone en plein air dans le cadre de la compétition.

Autorisé mais déconseillé

La préfecture du Bas-Rhin le concède : rien n'interdit dans la loi, les retransmissions des matchs dans les bars. Elle donne la main aux maires pour autoriser, ou non, la diffusion des matchs de l'Euro de football en terrasse. "Il est déconseillé aux maires de donner une suite favorable à ces demandes compte tenu des risques d’attroupements à l’extérieur, attroupements qui favorisent la circulation du virus", argumente la préfecture dans un communiqué.

à lire aussi Euro de football 2021 : les bars strasbourgeois font le plein avant le début de la compétition

Si les bars sont amenés à installer des télévisions en extérieur, les projections "doivent s'organiser", prévient la préfecture. Les clients de l'établissement devront rester assis et respecter la règle de la demi-jauge en intérieur. Du côté du Haut-Rhin, la préfecture appelle les citoyens au bon respecter des consignes sanitaires. Le maire de Colmar, Eric Straumann, s'est montré lui plus réservé. Les matchs seront diffusés uniquement à l'intérieur des bars. Il faudra également les regarder assis.

Fan zone version Covid-19

La préfecture du Bas-Rhin a donné également ses conditions pour l'installation de fans zone dans le département. Elles devront se faire en plein air, dans des établissements aptes à recevoir du public, comme des salles de spectacles. A l'intérieur : la jauge sera de 65% de la capacité maximum du site, dans la limite de 5.000 personnes.

à lire aussi Coronavirus : quel protocole sanitaire pour la Fête de la musique ?

Des spectateurs qui seront assis et espacés chacun d'un siège. Les groupes seront de six maximum, avec réservation. Si l'événement attire plus de 1.000 personnes, un "pass sanitaire" sera demandé à l'entrée. "La sécurisation des zones et le respect des conditions sanitaires relèvent de la responsabilité de l'organisateur", ajoute la préfecture du Bas-Rhin. Les forces de l'ordre seront elles en appuie pour réaliser des contrôles.

A Strasbourg, la mairie se dit favorable à l'idée d'une fan zone, sous deux conditions. La première est d'avoir l'aval de la préfecture. La seconde est que la France se qualifie pour les quarts de finale de l'Euro. On sera alors au-delà du 30 juin et la fin de la demi-jauge en intérieur. Le lieu et la capacité de cette fan zone ne sont encore connus.