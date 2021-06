Euro de football 2021 : les bars strasbourgeois font le plein avant le début de la compétition

L'Euro de football 2021 donne son coup d'envoi ce vendredi 8 mai, à 21 heures, depuis le stade Olimpico de Rome, avec Italie - Turquie. Le lancement d'un mois de compétition à travers onze villes européennes. Aucune rencontre ne se tiendra en France, mais la ferveur des supporters va s'inviter sur les terrasses des bars, comme à Strasbourg.

Retrouver l'ambiance des soirs de match

Beaucoup d'amateurs de football vont quitter leur canapé pour venir suivre la compétition depuis la terrasse d'un pub. "C'est plus convivial, on va retrouver la ferveur, on est avec nos potes dans le bar, on boit des coups", sourit Paul, assis à l'une des tables du "O'Brien's Irish Pub", quartier de la Krutenau. A ses côtés, ses amis acquiescent car l'Euro de football 2021 n'est pas seulement le début d'une compétition.

Maxime, embauché au O'Brien's Irish Pub pour renforcer l'équipe de serveurs. © Radio France - Julien Penot

Il marque le retour des soirées sportives derrières les comptoirs et la très attendue troisième mi-temps, longtemps mise au placard par la crise sanitaires. "Les stades sont vides depuis plus d'un an, là il y aura un peu de public. Il y aura de l'ambiance dans le stade et en-dehors", savoure Anas, maillot de l'équipe d'Italie sur les épaules.

Anticiper les stocks

Le pub irlandais "O'Brien's" sait que les soirs de match vont être intenses. Sur le terrain peut-être, mais surtout derrière les tireuses à bière. Pour que les clients ne ratent aucun but, neuf écrans, dont deux en extérieur, seront déployés dans l'établissement. L'équipe s'est également musclée, en passant de dix salariés en temps normal à 14. "Il va y avoir beaucoup beaucoup de monde", souffle Maxime, l'un des serveurs, heureusement qu'il y a la restriction des six par table, ça sera plus facile pour l'organisation des commandes".

"On est sur du 80 fûts par semaine, contre une moyenne de 50 à 60 en temps normal" - Ned Boulazib, gérant du O'Brien's Irish Pub

Le bar peut atteindre les 260 clients. Une capacité qui va grimper à 300 après le 30 juin et la fin de la demi-jauge en intérieur. La compétition entamera alors les quarts de finale. Ned Boulazib, gérant du pub, a mis les bouchées double pour répondre à cette demande : "J'ai 16.000 gobelets prêts à être envoyés."

Un investissement de 800 euros qui va être amorti dans la demi-heure selon lui. Bob noir sur la tête, il nous présente sa réserve. Des tours de fût : 84 empilés, prêts à l'emploi. "On est sur du 80 fûts par semaine, contre une moyenne de 50 à 60 en temps normal", calcule Ned Boulazib. Après la fin du déconfinement, le bar va devoir réaliser une livraison tous les deux jours. Un pic d'activité qui va permettre à l'établissement d'augmenter de 30% son chiffre d'affaires.