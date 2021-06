Euro de Football : à Dijon le match France - Portugal sera très suivi par la communauté portugaise

Troisième et dernier match du Groupe F de l'Euro de football pour la France et le Portugal ce mercredi soir. Un match particulier pour les Portugais, tenants du titre, qui pourraient tout simplement disparaître de la compétition. Après une victoire face à la Hongrie ils ont été sévèrement battus par les Allemands 4-2 durant leur deuxième sortie. Aussi pour se qualifier à coup sûr -et éviter les calculs d'apothicaires- les Lusitaniens doivent-ils battre nos Bleus (déjà qualifiés) pour les 8èmes de finale.

Mikaël, d'origine portugaise, a porté les couleurs de nombreux clubs de Côte-d'Or

Un match particulier également pour la communauté portugaise de Côte-d'Or et ses représentants. Comme Mickaël Ferreira, 35 ans, originaire de Viseu au Sud du pays. Naturalisé français depuis ses 16 ans, grand amateur de foot, Mickaël a porté les couleurs de Montbard, Marsannay, Saint-Apollinaire ou encore des cheminots de l'USCD à Dijon.

Mickaël Ferreira © Radio France - Thomas Nougaillon

Mickaël Ferreira va suivre le match au travail Copier

France / Portugal un plaisir partagé en famille

Les matchs entre la France et le Portugal habituellement il les savourent en famille. "Normalement c'est le genre de rencontre que je regarde avec ma femme et mes deux enfants. Souvent il y a aussi mon frère ou mes parents. Mais cette fois avec mes collègues de travail nous sommes en séminaire avec notre grand directeur. Mais bon, lui aussi étant Portugais, on va regarder le match tous ensemble au restaurant".

Mes deux filles ont les maillots des deux pays

Mikaël prévoit déjà d'échanger quelques SMS avec son épouse, difficile pour lui tout de même de rester éloigné de son cocon pour cette partie de ballon rond si particulière. "J'ai deux filles et j'aime bien les voir chacune avec un maillot du Portugal pour l'une et de l'équipe de France pour l'autre. Généralement on est forcément heureux à chaque fois. J'espère que ce sera un beau match au-delà du résultat".

Manuel de Brito est lui aussi un fana de foot, son fils Nicolas partage sa passion pour le ballon rond © Radio France - Thomas Nougaillon

Manuel et son fils Nicolas de Ruffey-lès-Echirey sont eux aussi de fins connaisseurs de foot Copier

Ronaldo n'a jamais marqué face aux Bleus

Portugal-France c'est à 21h00 ce mercredi soir. Ce match est en quelque sorte "la revanche" de la dernière finale de l'Euro, remportée il y a 5 ans à Paris, par le Portugal (1-0). Une partie à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu. Avec cette petite bizarrerie qui mérite d'être signalée : si l'inoxydable Cristiano Ronaldo, 36 ans et quintuple Ballon d'Or, a marqué contre une quarantaine de sélections différentes, il est toujours resté muet face à la France en six rencontres ! Pourvu que ça dure encore un peu.