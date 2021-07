Euro de football : l'Angleterre face au Danemark pour une place en finale

Cela faisait longtemps que les supporters anglais n'y avaient pas autant cru. Ce mercredi, l'équipe d'Angleterre affronte le Danemark à Londres (21h) en demi-finale de l'Euro. A domicile, la sélection des "Three Lions" espère enfin briser le plafond de verre des demi-finales sur lequel ils ont buté en 1968 et en 1996, et surtout dépoussiérer l'armoire à trophées restée intacte depuis la victoire en Coupe du monde en 1966. Jamais sacrée en Championnat d'Europe, l'Angleterre réalise cette année un parcours sans faute, sans encaisser le moindre but et en s'appuyant sur un binôme offensif enfin efficace avec Raheem Sterling et Harry Kane, aussi complices que décisifs.

Mais en face, le Danemark n'a rien à perdre. Déstabilisé par le malaise cardiaque de son meneur Christian Eriksen lors du premier match de l'Euro, coulé par deux défaites initiales contre la Finlande et la Belgique, le Petit Poucet nordique a ensuite surpris l'Europe entière par sa faculté de résilience et sa qualité de jeu. Dixième au classement Fifa, le Danemark a mis au tapis le pays de Galles (4-0) et les Tchèques (2-1) aux tours précédents. Et ne pas oublier qu'en octobre dernier, les Rouge et Blanc étaient venus dompter les Anglais (1-0) à Wembley en Ligue des nations sur un penalty d'Eriksen. Les coéquipiers du n°10 de l'Inter Milan ont prouvé qu'ils avaient un mental d'acier, ainsi que de la ressource.

Le gagnant de cette deuxième demi-finale affrontera l'Italie en finale, après la victoire de la Squadra Azzura sur l'Espagne mardi soir.

à lire aussi Euro de football : l'Italie, premier pays qualifié pour la finale

Combat inégal en tribunes

Les Danois ont dans leurs rangs des solides recrues, comme Mikkel Damsgaard, remplaçant enthousiasmant de Eriksen, l'avant-centre clinique Kasper Dolberg, le remuant latéral Joakim Maehle ou le milieu tout-terrain Pierre-Emile Höjbjerg. De quoi rééditer l'exploit surprise de 1992 où le Danemark avait remporté l'Euro au nez et à la barbe des Français, Néerlandais et Allemands. Cette deuxième demi-finale de l'Euro se joue à Wembley, dans un stade rempli aux trois-quarts, crise sanitaire oblige, en très grande majorité par des supporters anglais. Au final, 8.000 billets seront alloués aux Danois, d'après la presse locale.

Le petit pays nordique compte sur ses expatriés, au nombre de 30.000 au Royaume-Uni, pour encourager son équipe depuis les travées du mythique stade londonien. La présence des supporters venus de l'étranger est en effet quasiment impossible puisque toute personnes entrant dans le royaume est soumise à un isolement allant de cinq à dix jours. L'île britannique, très durement touchée par la pandémie de Covid-19, fait actuellement face une flambée du variant Delta, beaucoup plus contagieux. Malgré ce nouvel handicap, le Petit Poucet danois espère poursuivre sa belle histoire.