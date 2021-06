Euro de football : après France-Suisse, "on a eu que ce qu'on mérite, on n'a pas assuré"

La déception est immense ce lundi 28 juin : les Bleus ont été éliminés en huitièmes de finale de l'Euro par les Suisses au terme des tirs au but à Bucarest. À Strasbourg les supporters ont vite déserté les terrasses et bars où ils ont retenu leur souffle pendant presque deux heures.

Première mi-temps décevante

C'était pourtant bien parti au bar "Le Galopin", situé dans la Grand'Rue, avec confiance au niveau des pronostics : entre 2-0 et 3-1, toujours pour la France. "On a une bonne équipe, on peut jouer les suisses facilement" lance Antoine, le maillot bleu sur les épaules.

Mais à la 15e minute déjà, la Suisse ouvre le score et les français se font déborder sur le terrain. À la mi-temps, c'est grise mine : "Je suis un peu déçu franchement, ça manque de frappe, ça manque d'action. On subit et on prend un but", témoigne Sam. "On s'attendait à mieux et il va falloir se réveiller en deuxième mi-temps" lance Zoé à côté de lui.

Une folle deuxième partie de match

Et quelle deuxième mi-temps ! 57e et 59e, les rues résonnent au nom de "Karim", scandé après le doublé de Benzema. Paul Pogba suit à la 75' avec une frappe puissante, les strasbourgeois voient déjà le 3-1 arriver.

Justement à partir de là c'est la descente ou plutôt la remontée des Suisses. Personne n'y croit, la prolongation passe et c'est les tirs au but. Certains partent au bar d'à côté où le direct a quelques secondes d'avance. Juste à temps pour constater l'échec sur le dernier penalty de Kylian Mbappé.

"J'ai envie de pleurer"

Dans le bar, en terrasse et dans la rue, c'est la consternation : "Je suis dégouté" répète en boucle Sam, qui hallucine devant l'écran. "On s'est sentis supérieurs, on a laissé de la marge derrière et ça paye cash. C'est l'Euro, c'est les huitièmes, c'est la Suisse" lance Clément qui ne peut plus rester assis, "C'est le syndrome du champion du monde. On a pas la niaque que les autres ont. On a que ce qu'on mérite."

Marie, une autre supportrice se dit aussi extrêmement déçue, "On accepte la défaite. Difficilement mais on va l'accepter. Demain ça ira mieux." Rendez-vous l'année prochaine, pour le mondial.

