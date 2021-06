Euro de football : des ultras du FC Mulhouse accrochent une banderole lors du match France-Allemagne

Leur banderole a été remarquée par un internaute et postée sur les réseaux sociaux : des supporters ultra du FC Mulhouse ont accroché une banderole "Mulhouse BU88" derrière les cages allemandes lors du match de l'Euro entre la France et l'Allemagne.

Un "coup de chance"

Just est l'un de ces supporter ultra, membre de BU88 (pour "Brigade Ultra") qui a accroché la banderole lors de ce match des bleus : "On est arrivés tôt dans le stade, ça nous a permis d'avoir de la place pour l'accrocher ce qui n'a pas été le cas pour les autres après, et puis on était bien placés donc c'était un petit coup de chance."

"C'est vrai que la bannière ça n'est pas quelque chose qui se fait trop en France", explique Just, "alors que les anglais et allemands le font beaucoup". Est-il étonné d'avoir été remarqué sur les réseaux sociaux ? "On s'en doutait un petit peu qu'elle allait être visible derrière le but", explique-t-il en riant, "Je trouve ça bien pour ma ville et pour le groupe."