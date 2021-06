Euro de football : Didier Deschamps salue "un match de costauds" après la victoire contre l'Allemagne

Les Français ont pris un bon départ dans l'Euro de football en battant l'Allemagne 1-0 pour leur premier match de la compétition. Dans un match très tendu, face à un rival accrocheur et agressif, les Bleus sont parvenus à conserver leur avantage pris à la 20e minute par un but contre son camp du défenseur Mats Hummels. Annoncés comme les favoris de l'Euro par nombre d'experts, d'adversaires et même en interne, les champions du monde ont su faire le dos rond avec une rigueur défensive finalement plus impressionnante que leur animation offensive. Le score aurait toutefois pu être plus salé pour les Allemands puisque deux buts ont été refusés aux Français pour cause de hors-jeu.

"On a fait un gros match, face à un très bel adversaire aussi", a réagi Didier Deschamps à l'issue du match sur M6, soulignant "un match de costauds avec de la qualité, du talent". "C'est notre premier match, c'est un choc qui pourrait être une demi-finale ou une finale... donc évidemment, dans notre groupe, de prendre ces 3 points là, c'est quelque chose d'important |...]on a été au niveau et cette victoire nous fait du bien", a-t-il poursuivi. Les Bleus se lancent en effet idéalement dans la compétition car dans ce groupe F "de la mort", où le Portugal a battu la Hongrie (3-0) en fin d'après-midi, tout faux-départ pouvait s'avérer rédhibitoire pour les Bleus.

Je pense qu'on va encore monter en puissance dans la compétition - Benjamin Pavard

"De bon augure", a confirmé le milieu de terrain Adrien Rabiot au micro de beIN Sport. Le Français a aussi souligné le "super état d'esprit" montré par les Bleus : "On était tous unis avant de commencer ce match, c'est la victoire de tout un groupe." De son côté, Benjamin Pavard, victime d'un violent choc avec l'Allemand Robin Gosens, a expliqué avoir été "un peu KO pendant 10-15 secondes". Dans ce match effectivement très intense, il se félicite donc de la victoire, face à "une très bonne équipe allemande" et indique que les Bleus vont encore "monter en puissance dans la compétition".

Pour sa part, le sélectionneur allemand, Joachim Löw a indiqué ne pas pouvoir "faire de reproches à mes joueurs en matière de combat". "C'était un match terriblement intensif, nous avons tout donné, jusqu'au bout", a-t-il souligné. Cette victoire signe un sixième match France-Allemagne d'affilée sans défaite pour les Bleus, avec deux matches nuls et désormais quatre succès.