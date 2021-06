Euro de football - Doublés de Ronaldo et Benzema, Lucas Digne blessé : les images du match Portugal-France

Les Bleus ont terminé en tête du groupe F face au champion en titre portugais (2-2), mercredi à Budapest après un duel étouffant entre l'inoxydable et recordman Cristiano Ronaldo et le revenant Karim Benzema, au compteur enfin débloqué. L'équipe de France affrontera la Suisse en huitième de finale de l'Euro lundi 28 juin à Bucarest, tandis que les Portugais repartent avec le billet de la qualification qu'ils n'avaient pas au coup d'envoi.



Doublés de Ronaldo et Benzema

Une rencontre marquée les doublés de Ronaldo et Benzema. À 36 ans, le Portugais a montré qu'il était un monument encore bien vivant dès les premières minutes, inscrivant un premier but sur penalty (31e), avant de réitérer en seconde période (60e). Avec ce doublé, Cristiano Ronaldo a égalé les 109 buts en sélection de l'Iranien Ali Daei, un record du monde qui tenait depuis le tournant des années 2000.

Les 7.500 supporters des Bleus présents dans le stade ont aussi assisté au déclic de leur avant-centre, Karim Benzema, auteur d'un penalty en première mi-temps et d'un second but juste après la reprise (47e). "Est-ce que j’ai douté ? Non, mais je sentais une attente de tout un pays, a-t-il confié au micro de TF1 à la fin du match. Maintenant, je vais savourer. Comme je le dis tout le temps, il ne faut jamais baisser les bras. Et le plus important, c’est la qualification."

Les deux joueurs, qui ont joué ensemble au Real Madrid, ont regagné le vestiaire côte à côte à la mi-temps.

La frappe de Pogba

De mieux en mieux au fil du match, les Bleus auraient pu reprendre l’avantage si le gardien de la Seleçao n’avait pas détourné sur son poteau une merveille de frappe enroulée de Pogba (67e).

Lucas Digne blessé

Les deux arrières latéraux gauche de l'équipe de France, Lucas Hernandez et Lucas Digne, ont été remplacés tour à tour. Lucas Hernandez, titulaire au coup d'envoi et averti à la 36e minute, a été remplacé à la mi-temps par Lucas Digne. L'arrière gauche du Bayern Munich avait été gêné par un pépin au genou lors de la préparation, laissant redouter une nouvelle blessure. Lucas Digne a ensuite dû céder sa place moins de dix minutes plus tard, à la 52e minute, visiblement touché à une cuisse. Il a été remplacé par Adrien Rabiot, qui évolue habituellement au poste de milieu de terrain.