Euro de football : Espagne - Italie, une demi-finale aux allures de renaissance

Les experts du football et les bookmakers ne l'avaient pas vu venir. Ce mardi à Wembley, tout le monde s'attendait à voir s'affronter la France et la Belgique pour la première demi-finale de l'Euro 2021. Mais le destin en a décidé autrement... Deux sélections revenantes, deux grandes nations du football européen que pas grand monde n'attendait à ce niveau, vont se charger d'écrire cette nouvelle page de l'histoire du ballon rond.

A 21h à Londres, l'Espagne rencontre l'Italie pour une place en finale. Une affiche qui consacre la renaissance de deux sélections au niveau de jeu bien terne ces dernières années. L'Espagne, sortie de piste dès les huitièmes de finale du Mondial 2018, et l'Italie, condamnée à regarder la dernière Coupe du monde depuis son canapé, non qualifiée pour la première fois depuis 60 ans. Mais grâce à la reprise en main de leur sélectionneur respectif, les deux nations opèrent un retour remarqué.

Le match des sélectionneurs

Côté Italien, Roberto Mancini, 56 ans, a su révolutionner le jeu d'un équipe dévastée par l'échec en barrage de qualifications, après avoir chuté dans le groupe face aux Espagnols. De l'autre côté, Luis Enrique, 51 ans, a redonné une âme à une "Roja" un peu usée.

Si les Espagnols ont souffert au début de cet Euro (deux nuls face à la Suède et la Pologne), leur victoire face à la Slovaquie (5-0) a libéré les esprits et les jambes. La Roja a ensuite affiché de belles ressources, à défaut d'un jeu flamboyant, pour éliminer la Croatie (5-3 a.p.), puis la Suisse (1-1 a.p., 3-1 aux tirs au but), dans le sillage de l'avant-centre de la Juventus Alvaro Morata.

L'Italie, elle, a su parfaitement entamer son Euro en enchaînant cinq victoires (à ajouter aux 10 victoire en dix matchs lors des qualifications). Si le manque d'expérience internationale de ses joueurs suscitait des réserves sur sa capacité à garder sa fraîcheur contre les grosses équipes, le parcours de la Squadra Azzura dans cet Euro a convaincu tout le monde. Solidité, jeu chatoyant, les Italiens ont tout pour aller jusqu'au bout du tournoi, surtout après avoir muselé Kévin de Bruyne et Romelu Lukaku en quart (2-1).

Bataille pour le milieu

Malgré le gros trou d'air des dernières années, l'Espagne et l'Italie ont déjoué tous les pronostics pour se retrouver, pour la quatrième fois consécutive en phase finale de l'Euro, avant une demi-finale de Ligue des nations programmée en octobre. Tout devrait se jouer au milieu de terrain, entre deux équipes qui aiment posséder le ballon.