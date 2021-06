Euro de football : Stéphan, Courbis, Danzé... Ils racontent les années rennaises d'Ousmane Dembélé

Ce mardi 15 juin, l'équipe de France débute son Euro à Munich face à l'Allemagne. Parmi les 26 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps un seul ancien rennais : Ousmane Dembélé. Trois témoins privilégiés de son arrivée et de son envol au plus haut niveau en Bretagne témoignent.

Des 26 joueurs français qui s'apprêtent à débuter leur Euro ce soir à Munich contre l'Allemagne, un seul est passé par le Stade Rennais : Ousmane Dembélé. Déjà champion du Monde avec les Bleus en 2018, le joueur du Barça sera le représentant du centre de formation rennais sur cet Euro. Sur les Bords de Vilaine, il aura connu un court passage d'un peu plus d'une demi-saison chez les pros, mais un passage suffisant pour marquer les mémoires des supporters. Arrivé à Rennes en 2010, à l'âge de 13 ans, Ousmane Dembélé a grandi en Normandie, à Evreux. À l'époque, ce sont le directeur du centre de formation Patrick Rampillon et Yannick Menu, alors éducateur au club, qui font venir le joueur à Rennes.

Julien Stéphan sera son coach en U19 puis en réserve. Il se souvient : "C'était déjà un joueur différent des autres. Il utilisait son pied droit et son pied gauche de manière quasi indifférente, sans qu'on sache réellement quel était son pied fort. C'était un joueur pétillant, qui adorait s'entraîner. La première année où je l'ai connu, il avait un an de retard à l'école, donc il devait s'entraîner avec la pré-formation. Il était U16 mais il devait s'entraîner avec les U15. Quand je le voyais s'entraîner le soir, il était évidemment bien au-dessus de ses partenaires de jeu, mais je voyais un gamin qui prenait du plaisir, même s'il y avait parfois un peu de frustration quant au niveau de ses partenaires, mais c'était vraiment un gamin pétillant." L'ex-coach du Stade Rennais se souvient du travail effectué avec son protégé : "On a pas eu à lui apprendre à dribbler, ça il savait faire depuis tout petit. Il allait déjà très vite, il était chaloupé. Là où il a du travailler, c'est sur le fait de devenir plus décisif. C'était tellement un jeu pour lui que jouer et s'amuser le contentait, mais il n'y avait pas toujours l'efficacité au bout. Mais il a pris conscience de cette notion d'efficacité."

Une personnalité atypique

Je n'ai que des bons souvenirs avec Ousmane. - Julien Stéphan

Comme sur le terrain, Ousmane Dembélé pouvait parfois être déroutant pour ses coachs lorsqu'il évoluait à Rennes. S'il a parfois été critiqué pour son manque de professionnalisme en Espagne, Julien Stéphan garde lui un tout autre souvenir : "C'était un joueur, au sens large du terme. Il jouait sur le terrain, il pouvait jouer un peu à l'extérieur aussi. Je pense qu'il testait, pour savoir à qui il avait à faire en face de lui. Moi j'ai surtout connu quelqu'un de très attachant. Qui pouvait par moments avoir besoin d'être cadré, comme tous les jeunes, mais c'était quelqu'un de demandeur, à l'écoute, avec un caractère bien trempé. Il a un caractère de champion, de joueur prédestiné à aller au très haut niveau. Je n'ai que des bons souvenirs avec Ousmane."

Pour Rolland Courbis, qui l'a dirigé sur les derniers mois de la saison 2015/2016 à Rennes, Ousmane Dembélé pouvait être "insouciant, inconscient, voire décontracté. C'est quelque chose d'être décontracté, quand on arrive quand même à être concentré. Et ce n'était pas toujours évident ! Dans un tête à tête, il est sympa, attachant, mais tu te demandes s'il t'écoute ou s'il n'est pas en train de penser complètement à autre chose (rires)." Un joueur parfois déconcertant pour Courbis, qui se souvient d'avoir été étonné par le choix du joueur à la fin de la saison : "le président René Ruello voulait le vendre à Barcelone. Mais lui il voulait absolument aller à Dortmund, pour au final signer un an plus tard à Barcelone. C'est difficile à suivre !"

L'envol avec les pros

C'est un joueur hors du commun, il n'y en a pas beaucoup des joueurs comme ça. - Romain Danzé

Alors qu'il domine dans les catégories de jeunes et en réserve, Ousmane Dembélé tarde à intégrer le groupe professionnel, alors dirigé par Philippe Montanier. Julien Stéphan est à l'époque l'un de ceux, avec Yannick Menu, qui militent en interne pour que Dembélé franchisse la dernière étape de sa formation : "On aurait voulu au moins qu'il puisse s'entraîner avec les pros plus tôt. Il avait fait le tour en U19, en réserve, il était au-dessus de tout le monde. Il avait validé ça en compétition aussi. Il était meilleur buteur du groupe ou pas loin en réserve en une demi-saison... Il n'a pas forcément pu aller voir les pros tout de suite, ça a été un peu compliqué dans la gestion, mais tout s'est bien terminé." Lors de l'été qui précède la saison 2015/2016, Dembélé part en effet au bras de fer avec ses dirigeants pour rejoindre Benfica, mais le club souhaite le conserver. Il fera finalement ses débuts en pros avec Rennes en novembre 2015.

Témoin privilégié de l'éclosion d'Ousmane Dembélé, Romain Danzé admet n'avoir jamais trop douté du talent de son ancien coéquipier : "J'ai le souvenir d'un joueur qui avait énormément de facilités pour son jeune âge pour s'intégrer au foot adulte et à l'élite française. On a tout de suite vu qu'il avait des grandes capacités d'élimination, de dribble, pour faire des différences. On aurait aimé le garder un peu plus longtemps, parce qu'il nous a quand même aidé à gagner de nombreux matchs ! C'est un joueur hors du commun, il n'y en a pas beaucoup des joueurs comme ça."

Il n'a pas encore atteint le maximum de son potentiel. - Julien Stéphan

Forcément, l'ancien capitaine du Stade Rennais n'est pas surpris de voir Ousmane Dembélé évoluer au plus haut niveau aujourd'hui avec Barcelone et l'équipe de France : "Je ne suis vraiment pas étonné. C'est un très grand joueur, habile des deux pieds, qui va vite avec une qualité d'appuis hors du commun. C'est un joueur, qui aime le jeu, le dribble, les feintes... " Mais pour en arriver là, Ousmane Dembélé a quand même dû évoluer depuis ses années rennaises remarque Julien Stéphan : "Il a pris de la maturité, il a pris de la masse musculaire, il s'est développé physiquement. Il est plus costaud, parce qu'il était vraiment très frêle en formation. Il vient seulement d'avoir 24 ans, il n'a pas encore atteint le maximum de son potentiel, surtout qu'il a été retardé par pas mal de blessures."

Des blessures récurrentes sur ses premières années barcelonaises. Mais qui semblent derrière lui comme le constate Rolland Courbis : "Je touche du bois, et j'espère qu'il va continuer à être prudent, et sérieux dans sa vie privée. Personnellement, avec les blessures qu'il a eu et ses qualités de base, qu'il revienne à ce niveau, je pensais ça quasiment impossible. Pour le moment je me suis trompé !"

Derrière le trio Benzema-Griezmann-Mbappé, Ousmane Dembélé fait figure de joker de luxe dans l'impressionnante armada offensive des Bleus à l'Euro. S'il sera certainement sur le banc face à l'Allemagne ce mardi soir, les supporters rennais sont déjà prêts à s'enflammer si le joyau du centre de formation Rouge et Noir venait à entrer en jeu dans cet Euro.