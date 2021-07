Euro de football : Italie - Angleterre, une finale pour marquer l'Histoire

La Nazionale contre les Three Lions. L'Euro de football a rendu son verdict et ce sont donc l'Italie et l'Angleterre qui s'affronteront dimanche (21h) à Londres en finale du tournoi. Une affiche de rêve entre deux monstres sacrés du football mais qui n'avaient pas brillé depuis un certain temps, voire très longtemps, dans une compétition internationale.

D'un côté, les Anglais qui tiennent la finale dont ils rêvaient à domicile. Les Britanniques se sont qualifiés en battant le valeureux Danemark (2-1, après prolongation) dans un stade de Wembley en fusion. L'Angleterre peut rêver d'un nouveau trophée, 55 ans après le dernier, obtenu lors de la Coupe du monde en 1966.

Et la sélection de la Rose disposera d'un avantage considérable face à l'Italie : un stade acquis à sa cause, plus de 60.000 spectateurs enflammés, probablement "la plus grande foule rassemblée pour un événement sportif depuis plus de 15 mois au Royaume-Uni", comme le promettait le gouvernement britannique ces derniers jours.

à lire aussi Euro de football : l'Italie, premier pays qualifié pour la finale

Les Italiens en reconquête

Mais attention aux Italiens qui vont disputer leur quatrième finale de grande compétition depuis l'an 2000. Il s'agira surtout d'une reconquête pour les Azzuri, trois ans après leur non-qualification pour le Mondial-2018, vécue comme une véritable catastrophe dans le pays de Marco Verratti et Lorenzo Insigne. Redressés par le sélectionneur Roberto Mancini, les Italiens rêvent d'un exploit similaire à celui des Portugais à l'Euro 2016, eux qui avaient brisé les espoirs de la France, pays organisateur.

Le match devrait être âpre et tendu. L'Angleterre n'a encaissé qu'un but dans le tournoi et la profondeur de son attaque a de quoi faire pâlir l'Europe entière, entre l'insaisissable Raheem Sterling, les jeunes Bukayo Saka et Phil Foden, les meneurs Mason Mount et Jack Grealish, les ailiers Marcus Rashford et Jadon Sancho, et bien sûr le buteur Harry Kane.