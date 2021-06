Euro de football : "J'ai échoué", la réaction de Kilian Mbappé après son pénalty raté face à la Suisse

Le gardien suisse Yann Sommer arrête le penalty de Kilian Mbappé et signe la fin du parcours des Bleus dans cet Euro 2020.

L’équipe de France de football est tombée de haut hier à l’euro. Eliminée par la Suisse en 8e de finale, 5 tirs aux buts à 4, à Bucarest. Les deux équipes étaient à égalité 3 partout à la fin du temps règlementaire. Les Bleus avaient pourtant le match en main, ils menaient 3-1 à dix minutes de la fin avant de s’effondrer.

La séance de tirs aux buts leur a été fatale. Et c’est Kylian Mbappé qui a loupé le dernier pénalty. Un cauchemar de plus dans cet euro pour l’attaquant star du PSG qui n'aura jamais marqué dans cet euro.

"La tristesse est immense", écrit le crack de Bondy. "Jai voulu aidé l'équipe mais j'ai échoué". Un mea culpa avant de croire en des jours meilleurs, et de se concentrer sur le Mondial 2022. "Le plus important sera de se relever encore plus fort".