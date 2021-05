Euro de football : Karim Benzema fait son retour chez les Bleus, découvrez la liste des 26 joueurs convoqués

Didier Deschamps a créé la surprise ce mardi soir en dévoilant la liste des 26 joueurs appelés pour disputer l'Euro (11 juin -11 juillet). Le sélectionneur a décidé de rappeler Karim Benzema, cinq ans et demi après avoir écarté de la sélection à cause de l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena.

Liste des 26 joueurs : Lloris, Maignan, Mandanda ; Pavard ; Dubois ; Varane ; Zouma ; Kimpembe ; Lenglet ; Hernandez ; Digne ; Koundé ; Kanté ; Pogba ; Rabiot ; Tolisso ; Sissoko ; Lemar ; Thuram ; Koman ; MBappé ; Griezmann ; Giroud ; Benzema ; Ben Yedder ; Dembélé.

Le boss des Bleus n'a pas pu emmener tout le monde à Munich et Budapest, les deux destinations du premier tour et forcément certains joueurs doivent être amers. Didier Deschamps a néanmoins pu appeler trois joueurs de plus que d'habitude, l'UEFA ayant acté l'élargissement des sélections de 23 à 26 joueurs, à l'issue d'une saison très dense et largement perturbée par la pandémie de Covid-19.

Mais la liste définitive de l'équipe de France ne sera transmise que le 1er juin, date butoir fixée par l'instance européenne. Dans l'intervalle, le ballon continuera de tourner et le risque de blessure, d'exister. Les championnats ne sont pas terminés et certains internationaux pourraient disputer les finales de Ligue Europa (Villarreal - Manchester United) et de Ligue des Champions (Manchester City - Chelsea), les 26 et 29 mai.

Lors d'un entretien début mai, Didier Deschamps déclarait : "Il n'y a que des choix, pas des bons ou des mauvais. Ce sont les joueurs qui les rendent bons ou mauvais". Malgré cette pirouette sémantique, les décisions du sélectionneur seront ardemment commentées par les supporters français. La deuxième étoile acquise lors de la Coupe du monde en Russie offre une tranquillité au technicien de 52 ans, sous contrat jusqu'au Mondial 2022.