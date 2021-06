Euro de football : la terrible désillusion des supporters orléanais après l'élimination de la France

Ils y ont cru jusqu'au bout, jusqu'au dernier tir aux buts raté par Kylian Mbappé : les supporters des Bleus avaient sorti les drapeaux, donné de la voix, pour finalement finir parfois en larmes. Fini l'Euro pour les Bleus dès les huitièmes de finale, victime de la Suisse et d'une irrespirable séance de tirs au but (3-3, 5-4). Quel scénario... "Invraisemblable", selon Pierre, 21 ans, qui a suivi tous les matchs des Bleus et qui y croyait dur comme fer. Il pronostiquait même la victoire de la France, 3-1.

Le suspense aura été total jusqu'au bout : du doublé de Karim Benzema, en passant par le but de Paul Pogba. _"Oh non, pas les prolongations", l_âche Mylène, attablé avec son copain au bar Moog, à Orléans. A chaque tir au but, l'espoir monte.

Et puis d'un coup, l'ambiance est retombée. Les hurlements de déception sont arrivés, lorsque Kylian Mbappé rate le dernier tir au but, arrêté par le gardien suisse. "J'ai envie de mourir, je suis abattu, j'en peux plus", lâche Tom, le drapeau bleu encore à la main. "C'est terrible, on est champions du monde quand même", sanglote Anna, avec Mylène.

Pour Charles, c'est très dur. Mais cet amoureux des Bleus va "continuer de les supporter", avec pour objectif, gagner la Coupe du Monde l'année prochaine, dans 17 mois précisément. Ce sera au Qatar, du 21 novembre au 18 décembre 2022.