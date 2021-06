Après la fin de la phase de poules, place aux huitièmes de finale de l'Euro. La France affronte la Suisse lundi et deux grands chocs au programme : Belgique - Portugal et Angleterre - Allemagne. Découvrez le calendrier des matchs.

Euro de football : le calendrier et le programme des huitièmes de finale

Il y avait 24 équipes au départ, elles ne sont plus que 16. Maintenant que la phase de poules de l'Euro est terminée, place aux huitièmes de finale à partir de samedi. Tous les grands noms sont bien au rendez-vous.

Au menu, des rencontres relevées et indécises, avec une affiche France - Suisse, et surtout les chocs Belgique - Portugal et Angleterre - Allemagne.

Découvrez le calendrier des huitièmes de finale :

Calendrier de la phase finale de l'Euro © AFP - LAURENCE SAUBADU, VINCENT LEFAI, SOPHIE RAMIS

Quarts de finale

- Le 2 juillet à Saint-Pétersbourg (18h00) et Munich (21h00)

- Le 3 juillet à Bakou (18h00) et Rome (21h00)

Demi-finales

- Les 6 et 7 juillet à Londres (21h00)

Finale

- Le 11 juillet à Londres (21h00)

