Après la fin des huitièmes, place aux quarts de finale de l'Euro. La France affronte la Suisse lundi et deux grands chocs au programme : Belgique - Portugal et Angleterre - Allemagne. Découvrez le calendrier des matchs.

Euro de football : le calendrier et le programme des quarts de finale

Il y avait 24 équipes au départ, elles ne sont plus que huit. Maintenant que les huitièmes de finale sont terminés, place aux quarts de finale à partir de vendredi. Nombre de cadors ont été éjectés de ce top 8, à commencer par le Portugal, tenant du titre, ou la France championne du monde. Il subsiste cependant encore de grosses équipes, parmi quelques surprises. Voici le programme.

- - -

Vendredi, il y aura Suisse-Espagne et Belgique-Italie au menu, puis République tchèque-Danemark et Ukraine-Angleterre samedi. Dans ce panorama, l'Angleterre, solide, séduisante et nantie d'un tableau favorable, peut revendiquer un statut de favorite, au même titre que la Belgique ou l'Italie.

Le calendrier

Quarts de finale

Vendredi 2 juillet

18h Suisse - Espagne, à Saint-Pétersbourg

21h Belgique - Italie, à Munic

Samedi 3 juillet

18h Danemark - République tchèque, à Bakou

21h Ukraine - Angleterre, à Rom

Demi-finales

Mardi 6 juillet

(21h) Suisse ou Espagne - Belgique ou Italie, à Londres

Mercredi 7 juillet

(21h) Danemark ou République tchèque - Ukraine ou Angleterre, à Londres

Finale

Le dimanche 11 juillet à Londres (21h)