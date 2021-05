Euro de football : le retour surprise de Karim Benzema chez les Bleus

Didier Deschamps a créé la surprise ce mardi en dévoilant la liste des joueurs appelés pour disputer l'Euro. Karim Benzema fait son grand retour, cinq ans et demi après sa dernière sélection. Le sélectionneur et le joueur du Real Madrid ont réussi à oublier l'affaire de la "sextape".

Après cinq ans et demi d'absence, Karim Benzema fait son grand retour en équipe de France. Didier Deschamps a officialisé sa sélection ce mardi soir alors qu'il dévoilait la liste des 26 joueurs appelés pour disputer l'Euro(11 juin - 11 juillet). Et la nouvelle est de taille puisque le joueur du Real Madrid et le sélectionneur des Bleus semblaient irréconciliables depuis l'irruption de l'affaire de la "sextape" de Mathieu Valbuena fin 2015.

L'information a été dévoilée plus tôt dans la journée par Le Parisien et Didier Deschamps l'a confirmé lors d'une interview donnée conjointement aux journaux télévisés de TF1 et M6, les deux diffuseurs des matchs de la compétition. Cette convocation de Karim Benzema fait l'effet d'un coup de tonnerre puisque Deschamps refusait systématiquement d'évoquer le cas de l'ancien lyonnais de 33 ans lors de ses conférences de presse. Mais le sélectionneur n'avait jamais néanmoins officiellement exclu un retour de Karim Benzema, malgré quelques provocations adressées ici et là par le Madrilène au fil de ses cinq ans de disgrâce.

"Pour arriver à cette décision, il y a eu des étapes. On s'est vus, on a discuté longuement", a expliqué le sélectionneur. "Je ne veux pas faire de cas particuliers. J'ai toujours passé outre mon cas personnel, l'équipe de France ne m'appartient pas, elle est au-dessus de tout", a-t-il ajouté. Après la rencontre avec le buteur du Real Madrid, Deschamps a indiqué avoir "eu une longue réflexion pour en arriver à cette décision. Je ne vais pas vous dévoiler un mot de cette discussion mais il en avait besoin, moi aussi", a-t-il poursuivi, indiquant aspirer à "avoir le climat le plus apaisé possible" au sein du groupe. "L'équipe de France est censée être meilleure avec Karim Benzema", a encore développé le technicien basque, précisant faire ce choix "pour le bien de l'équipe de France".

à lire aussi Euro de football : Karim Benzema fait son retour chez les Bleus, découvrez la liste des 26 joueurs convoqués

La ligne rouge franchie

En juin 2016, Karim Benzema critiquait sa non-sélection en estimant que Deschamps avait "cédé sous la pression d'une partie raciste de la France". Le Madrilène avait alors franchi une ligne rouge pour le sélectionneur, dont la maison à Concarneau avait ensuite été taguée avec le mot "raciste".

L'heure du pardon est donc visiblement arrivée. Didier Deschamps a choisi de réintégrer le meilleur attaquant français de la saison, auteur de 29 buts et 8 passes décisives, toutes compétitions confondues. Par le passé, Didier Deschamps a déjà su mettre dans l'eau dans son vin en réintégrant des joueurs avec lesquels le courant ne passait plus, en mettant toujours en avant le collectif et l'intérêt de l'équipe. Ce fut le cas avec Ben Arfa, Gignac ou plus récemment Rabiot. En août 2020, le sélectionneur avait tendu la main à Adrien Rabiot, qui s'était pourtant auto-exclu du groupe en mai 2018, refusant de figurer dans la liste des réservistes en vue du Mondial en Russie.

L'association Mbappé-Benzema

Didier Deschamps avait simplement déclaré : "Je n'aime pas prendre des positions radicales". Le joueur de la Juventus de Turin a parfaitement su se réintégrer à l'équipe et pourrait obtenir un poste de titulaire à l'Euro. Il ne reste donc plus qu'à savoir comment se passera le retour de Benzema au sein du groupe. Ses retrouvailles avec Olivier Giroud s'annoncent électriques, l'attaquant Madrilène l'ayant récemment comparé à un "karting" à l'opposé de la "F1". Sur le plan sportif, l'équipe de France se retrouve dotée d'un attaquant de premier rang et sa future association avec Kylian Mbappé fait bouillir d'impatience les amoureux du ballon rond.