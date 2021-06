Euro de football : les Bleus passent à l'attaque face à la Hongrie

Il va faire chaud dans la Puskas Arena de Budapest. Ce samedi à 15h, le stade accueille le match Hongrie - France, deuxième match de l'Euro pour les deux équipes du groupe F. L'enceinte sportive sera pleine à craquer : 61.000 supporters, tous acquis à la cause des Magyars, sous une chaleur écrasante, avoisinant les 30 degrés. En cas de victoire face au Petit Poucet de la poule, les Bleus seront qualifiés pour les huitièmes de finale et se seront sortis sans problème de ce "groupe de la mort", avant même de défier le Portugal de Cristiano Ronaldo, tenant du titre mercredi.

L'intensité de la Coupe du monde 2018

Les joueurs de Didier Deschamps abordent la rencontre avec la sérénité des Champions du monde en titre, vainqueurs de l'Allemagne mardi dernier après un match intense et maîtrisé (victoire 1-0). Cette entame de tournoi - toujours un exploit de battre les Allemands, chez eux, faut-il le rappeler - a de quoi rassurer les partenaires de Paul Pogba. L'équipe de France a retrouvé son intensité de la Coupe du monde 2018 d'entrée de jeu et a semblé peu perturbée par l'un de leurs premiers matchs à l'extérieur avec public, après une longue année de huis clos quasi systématique.

Pour ce deuxième match de l'Euro, les curseurs s'inversent : si l'adversité sur la pelouse est censée baisser d'un cran face à la 37e nation mondiale, le décibels risquent de s'envoler, dans la seule enceinte de la compétition remplie à 100%. Une ambiance dont ont fait les frais les Portugais pendant 83 minutes lors de la première journée jusqu'à ce que les Hongrois lâchent prise en fin de rencontre (3-0).

La France passe à l'attaque

"C'est une équipe bien en place, accrocheuse, forte dans les duels. On sait aussi qu'on va jouer à 15h, il fera chaud, avec une grosse ambiance", a énuméré le défenseur Raphaël Varane, habitué aux coups d'envoi à 21h, comme ce fut le cas lors des trois derniers matchs. Le joueur du Real Madrid et ses équipiers s'appuient, eux, d'abord sur une défense intraitable, créditée de cinq matchs de suite sans encaisser de but dans le sillage de Varane et Presnel Kimpembe, sur un milieu de terrain performant avec le triangle Pogba-Kanté-Rabiot et une animation offensive prometteuse.

Justement, cette fameuse ligne d'attaque, que nous envie la terre entière, est particulièrement attendue face à l'adversaire le plus abordable du groupe F. A la manoeuvre, Kylian Mbappé, Karim Benzema et Antoine Griezmann. Les trois joueurs Tricolores n'ont pas encore ébloui le continent, contrairement aux attentes. Le revenant Benzema est toujours à la recherche de son premier but chez les Bleus depuis son retour, Griezmann veut retrouver son influence un peu éteinte à Munich et Mbappé enfin concrétiser ses incessants assauts en inscrivant son nom au palmarès des buteurs en Championnat d'Europe.

Ambiance hostile

Sur le papier, le trio d'attaque devrait pouvoir plus facilement montrer toute l'étendue de son talent dans un stade flambant neuf, inauguré en 2019 à l'est de Budapest, la capitale. L'infrastructure est née de la fièvre bâtisseuse du Premier ministre souverainiste Viktor Orban. L'ambiance hostile, "j'adore ça, je joue au foot pour ça", s'enthousiasme Lucas Hernandez, le latéral gauche qui s'attend "à une autre bataille".

Parée du rouge de la sélection hongroise, Budapest et sa grande fan-zone installée dans le parc Varosliget (11.000 places) rêvent à l'unisson d'une victoire surprise pour redonner du baume au coeur d'une ancienne grande nation du football, et le sourire à une population sévèrement touchée par le Covid-19. Le pays a l'un des pires taux de mortalité au monde depuis l'irruption de la pandémie (310 morts pour 100.000 habitants environ). Environ 5.000 supporters français sont attendus dans le stade selon les dernières estimations.

L'heure des remplaçants ?

Quels seront les choix de Didier Deschamps pour cette rencontre ? Le sélectionneur misera-t-il sur son équipe-type au risque d'arriver diminué contre les Portugais mercredi prochain ? Ou osera-t-il quelques changements ? Si les Bleus disposent déjà d'un onze de départ bien établi et difficile à concurrence, le banc des remplaçants regorge également de talents. Olivier Giroud, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Thomas Lemar, Corentin Tolisso, etc. Le banc cins étoiles de l'équipe de France ferait rêver n'importe quelle autre nation européenne.

Mais dans l'effectif des Champions du monde, difficile de se faire une place. Même lors des deux matchs de préparation à l'Euro, Didier Deschamps avait marqué les esprits en alignant son onze type, à une exception près : Tolisso remplacé par Kanté, resté avec Chelsea pour la Ligue des Champions, puis Adrien Rabiot, légèrement gêné à une cheville. Le premier match officiel n'a pas inversé la tendance, au contraire. DD n'a procédé qu'à deux changements - sur cinq possibles - face à l'Allemagne. Le coach a offert quatre minutes à Dembélé et dix à Tolisso, dont huit minutes de temps additionnel.

Hiérarchie chez les réservistes

Cette question de la gestion des réservistes en rendue plus épineuse encore par l'élargissement des listes à 26 joueurs, ce qui oblige l'encadrement à placer trois joueurs en tribunes à chaque match. Une règle perçue par le staff comme un couperet supplémentaire planant au-dessus de la dizaine de réservistes potentiels. Les choix de Didier Deschamps face à la Hongrie seront donc ainsi particulièrement observés. Ils pourraient confirmer un début de hiérarchie entre les remplaçants, que ce soit en attaque - Giroud devant Ben Yedder ? Dembélé devant Coman ? Thuram en queue de peloton ?

Idem en défense. Le novice Jules Koundé semble doubler Dubois, habituelle doublure de Pavard. "Les matchs se gagneront à 26", a affirmé le capitaine Hugo Lloris avant le début de l'Euro. Le premier s'est surtout gagné à 11. Le défi est désormais de faire comprendre aux 15 autres qu'ils ont aussi leur part dans le succès.

