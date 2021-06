Euro de football : les Bleus doivent "continuer à apprendre et à travailler" après leur match nul en Hongrie

Les Bleus ont laissé de précieux points derrière eux en concédant le match nul contre la Hongrie ce samedi à Budapest, dans leur deuxième match de l'Euro. Surpris et bousculés par de solides hongrois, les Français ne sont pas parvenus à construire leur jeu. Contre le cours du jeu, ce sont même les Hongrois qui ont ouvert le score juste avant la mi-temps. Les Bleus ont ensuite dû s'employer pour revenir au score, grâce à un but d'Antoine Griezmann.

"On s'est fait prendre sur un contre et devant on n'a pas su se trouver ni mettre les occasions au fond, a réagi l'attaquant à l'issue du match. On le paye cash, c'est l'Euro, on est face à de grandes nations, de grands joueurs et même face à la Hongrie c'est dur. Il va falloir bien préparer le match contre le Portugal." Au micro de beIN Sports, le buteur français a également souligné les conditions de jeu, difficiles : "On a perdu nos habitudes, avec le stade plein on ne s'entendait pas. Le terrain était sec, il faisait lourd, hyper chaud même", a-t-il expliqué.

"Je pense que prendre ce but juste avant la mi-temps, ça n'aide pas, a pour sa part réagi Hugo Lloris, capitaine et gardien de l'équipe de France , sur TF1. Bien sûr on est déçus parce qu'on voulait les trois points mais on s'en contentera."

Ce n'est pas ce qu'on espérait sur ce match-là - Didier Deschamps

Ce score et ce petit point ramené de la rencontre contre l'équipe la plus faible, sur le papier, du groupe F ne satisfont évidemment pas le sélectionneur Didier Deschamps. "C'est un point, ce n'est pas ce qu'on espérait sur ce match-là, mais vu le contexte, on va le prendre quand même [...] On a eu quelques opportunités, on a marqué ce but mais ce n'est pas suffisant par rapport à ce qu'on espérait. Il faut l'accepter", a-t-il dit sur TF1.

L'accepter et repartir de l'avant pour s'attaquer mercredi au Portugal. "On a le groupe, on sait qu'on a le banc pour créer la différence à tout moment dans un match", a indiqué Antoine Griezmann, pas inquiet pour la suite de la compétition, "mais il va falloir continuer à apprendre et à travailler".