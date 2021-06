Euro de football : les Bleus qualifiés pour les huitièmes de finale, avant même de jouer contre le Portugal

Les Bleus sont assurés de jouer les huitièmes de finale de l'Euro de football grâce à la défaite de la Finlande et de la Russie ce lundi soir. Les hommes de Didier Deschamps finiront quoi qu'il arrive au moins parmi les meilleurs troisièmes des phases de poules.

Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et les Bleus vont en huitièmes de finale [photo d'illustration].

L'équipe de France est qualifiée pour les huitièmes de finale de l'Euro, avant même le match de mercredi contre le Portugal ! La Finlande et la Russie se sont inclinées contre la Belgique et contre le Danemark ce lundi soir, ce qui permet aux Bleus d'être assurés de finir au moins parmi les meilleurs troisièmes des phases de poules. Pour rappel, les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés mais aussi les quatre meilleurs troisièmes. Grâce à sa victoire contre l'Allemagne et à son match nul contre la Hongrie, l'équipe de France affiche déjà quatre points, ce qui lui suffit pour figurer parmi ces fameux meilleurs troisièmes, même en cas de défaite contre le Portugal.

Ironie de l'histoire, trois ans après leur défaite amère en demi-finales de la Coupe du monde face aux Français, ce sont donc les Belges qui permettent aux Bleus de passer sans stress au tour suivant.

Onze équipes déjà qualifiées pour les huitièmes de finale

Les équipes de Suède, République Tchèque et Angleterre sont elles aussi assurées de faire partie au minimum des meilleurs troisièmes, avant même de jouer leur dernier match, et sont donc qualifiées pour les huitièmes. Idem pour la Suisse, qui a terminé troisième du groupe A avec quatre points.

Ce lundi, l'Autriche et le Danemark ont terminé à la deuxième place de leur groupe respectif et rejoignent eux aussi les huitièmes de finale. L'Italie, les Pays-Bas, la Belgique et le Pays de Galles étaient déjà qualifiés.